Comprar un auto en 72 cuotas: cómo funciona el plan que presta hasta 100 millones de pesos

El programa permite adquirir automóviles y/o camionetas -nacionales e importados- con hasta 10 años de antigüedad y cubrir hasta el 100% del valor (IVA incluido) sin necesidad de ahorro previo ni garantía prendaria. Cómo acceder.

Compra y venta de autos. Foto: Pexels

Tener auto propio es el sueño de miles de argentinos. En la actualidad, existen diferentes canales para llevar a cabo la transacción, pero hay un plan oficial que permite comprar un vehículo 0 kilómetro o usado en 72 cuotas con financiación de hasta $100 millones.

Se trata del programa +Autos con BNA, otorgado por el Banco Nación, que permite adquirir automóviles y/o camionetas -nacionales e importados- con hasta 10 años de antigüedad y cubrir hasta el 100% del valor (IVA incluido) sin necesidad de ahorro previo ni garantía prendaria.

El crédito se otorga en pesos, con un sistema francés de amortización y un plazo máximo de seis años. Cabe señalar que la tasa nominal anual (TNA) fija es del 38%, lo que representa un costo financiero total (CFT) del 57% anual.

Compra y venta de autos. Foto: Pexels

Además, desde la entidad bancaria aclararon que el préstamo no financia patentamiento ni otros gastos adicionales.

Por ejemplo, un crédito de 10 millones de pesos a seis años genera una cuota mensual de $420.699. Los pagos no pueden superar el 30% de los ingresos mensuales demostrables del solicitante.

Cuáles son los requisitos para acceder al programa +Autos con BNA

El programa está disponible para personas mayores de 18 años, incluidos jubilados y pensionados. No es necesario ser cliente previo del Banco Nación. Los únicos que no pueden acceder son las empresas y las personas jurídicas.

El trámite se realiza directamente en concesionarias adheridas y sin necesidad de acercarse a una sucursal bancaria. En ese marco, se debe realizar el siguiente paso a paso:

Presentarse en la concesionaria con el DNI. Consultar la oferta disponible del plan +Autos con BNA. El vendedor cargará en el sistema los datos personales y del vehículo. Desde el celular, el solicitante realiza la validación biométrica mediante la app BNA+ para luego aceptar los términos y condiciones. El préstamo queda aprobado de inmediato. El solicitante recibirá un correo electrónico de comprobante de la operación.

Las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta del solicitante. Es importante saber que se pueden realizar cancelaciones anticipadas, totales o parciales, aunque podrían tener un costo asociado.

Venta de autos. Foto: Freepik

Detalles del plan +Autos con BNA

Plazos flexibles de hasta 72 meses

Monto mínimo: $1.000.000

Monto máximo: $100 millones

Cobertura hasta el 100% del valor del vehículo (IVA incluido)

Vehículos 0 km o usados de hasta 10 años, nacionales o importados

Trámite digital, sin papeles ni garantía prendaria

Posibilidad de bonificación en seguro automotor durante 12 meses, según condiciones

Para conocer más información y lista de concesionarias adheridas, los interesados pueden ingresar al sitio oficial bna.com.ar/home/masautos.