YPF empezará a vender hamburguesas de la cadena de comida rápida más famosa: de qué se trata el acuerdo histórico

A partir de 2026, las tiendas Full de la marca serán testigo de importantes cambios con el fin de optimizar los márgenes operativos, potenciar la identidad de la marca y ofrecer una experiencia de valor agregado para el consumidor.

Estación de servicio de YPF. Foto: EFE

La empresa argentina de combustibles más importante del país, YPF, atraviesa importantes transformaciones en su sector de atención al público. A partir de 2026, las tiendas Full de la marca serán testigo de importantes cambios con el fin de optimizar los márgenes operativos, potenciar la identidad de la marca y ofrecer una experiencia de valor agregado para el consumidor.

En este sentido, uno de los puntos que más llamó la atención es su alianza estratégica con McDonald’s, la cadena de hamburguesas más conocida a nivel mundial, y se sumará a la propuesta premium de YPF. El anuncio fue realizado por el CEO y presidente de la petrolera, Horacio Marín.

YPF Alcorta

Los cambios en las tiendas de YPF

En el nuevo esquema, la compañía nacional tendrá tres tipos distintos de tiendas, según su ubicuidad y conveniencia. La segmentación apunta a cubrir a todos los perfiles de posibles consumidores a lo largo y ancho del país.

Además de las hamburguesas, otra revelación de trascendencia tuvo que ver con la incorporación de las aclamadas empanadas “Mi Gusto”, una de las empresas más exitosas en el sector gastronómico.

Hamburguesas de YPF Full. Foto: Instagram YPFFull

“Estamos cerrando una alianza con McDonald’s para que se sume a las nuevas estaciones que vamos a denominar YPF Black, donde buscamos dar un servicio premium”, señaló Marín, quien explicó que este formato no solo pretende la asociación con marcas líderes, sino que elevará el estándar gastronómico a niveles de alta calidad.

Desde entonces, las estaciones de servicios full se dividirán en “YPF Black” como formato premium, orientado a los centros urbanos y de alto consumo; “YPF Tradicional”, siguiendo los lineamientos de las tiendas actuales; e “YPF Refiplus”, un formato Low Cost para zonas del país donde la demanda no es tan alta y el tránsito de gente es menor.

La nueva estrategia sale a la luz en un contexto en el que la lucha entre las petroleras excede los surtidores. Debido a las regulaciones y la homogénea calidad de los combustibles, es difícil hacer una diferencia económica en esa parte de la cadena, por lo que las “Cuatro Grandes”, YPF, Shell, Axion y Puma, buscan diferenciarse ofreciendo un servicio premium de atención al público.

Café de YPF Full Foto: Instagram YPFFull

Como resultado de esto, muchas estaciones de servicio se han convertido en el punto de encuentro social de varios jóvenes y un lugar al que los adultos se acercan a trabajar por la buena conexión a internet y el ambiente cómodo y relajado.

En particular, YPF ya vende más café que cualquier otra empresa del país y concentra dos tercios del market share en las tiendas de conveniencia. Además, en el último tiempo incorporó herramientas de inteligencia artificial para estimar la demanda en tiempo real.

El desarrollo de las estaciones y las tiendas tiene un fuerte anclaje en la transformación digital del negocio, para lo cual la petrolera optimizó entre otras iniciativas su billetera digital con la cual ofrece descuentos especiales para la carga de combustibles, y acaba de sumar el pago de servicios de más de 6.000 empresas.