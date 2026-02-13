ANSES pagará una ayuda a los desempleados en febrero de 2026:

ANSES anunció que pagará la Prestación por Desempleo, una de las principales ayudas económicas disponibles en Argentina para quienes se quedaron sin un trabajo formal. Según informó el organismo, este beneficio brinda un ingreso mensual mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral y se abona de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

El pago se realiza en fechas específicas según la terminación del DNI de cada titular y está destinado a quienes cumplan con determinados requisitos de aportes y condiciones vinculadas al despido.

El beneficio (según ANSES) se otorga por una cantidad determinada de meses, que depende de los años y períodos de aportes realizados. Además, el tiempo durante el cual se percibe la prestación se computa como antigüedad previsional. Mientras dure el cobro, el beneficiario mantiene el derecho a las asignaciones familiares y a la cobertura de la obra social.

Quiénes pueden acceder a la Prestación de Desempleo

Pueden solicitar la prestación las personas que hayan trabajado en relación de dependencia bajo la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 24.013) y que cumplan con los requisitos mínimos de aportes registrados en los años previos al despido. Sin embargo, quedan excluidos quienes se desempeñaban como monotributistas y aquellas personas que trabajaban de manera informal o “en negro”, ya que no cuentan con los aportes exigidos por la normativa.

Paso a paso: cómo solicitar la prestación

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores a la desvinculación laboral. Para ello, el interesado debe presentar:

DNI

Telegrama de despido o constancia de finalización de contrato

Documentación que acredite los aportes realizados

El procedimiento puede hacerse de dos maneras:

Online, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección de Atención Virtual del sitio oficial.

Presencial, solicitando turno en una oficina del organismo.

Una vez aprobado el beneficio, se asigna una cuenta de la seguridad social donde se depositan los fondos, que pueden retirarse con tarjeta de débito o por ventanilla.

Monto de la prestación en febrero 2026

El monto se calcula en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente y del promedio del mejor salario de los últimos seis meses trabajados, además de la cantidad de aportes acumulados.

Para febrero de 2026, el SMVM se ubica en torno a los $346.800, por lo que los valores de la prestación quedan establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $173.400 (50 % del SMVM).

Monto máximo: $346.800 (100 % del SMVM).

El importe exacto varía según la situación particular de cada beneficiario.

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI, tal como se publica en el calendario oficial de prestaciones sociales. Para febrero de 2026, los pagos se realizarán entre el 24 de febrero y el 2 de marzo, asignando dos terminaciones de DNI por día. Ante posibles modificaciones por feriados o cuestiones operativas, se recomienda verificar las fechas actualizadas en los canales oficiales del organismo.