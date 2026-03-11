Economía argentina Foto: Foto generada con IA

Perder el empleo nunca es fácil, pero la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un apoyo económico clave para quienes atraviesan esta situación: la Prestación por Desempleo. En esta guía actualizada 2026 vas a encontrar los requisitos, montos, plazos y el paso a paso para tramitarla online o presencial, con un enfoque claro y directo para que no pierdas tu beneficio.

¿Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo?

La prestación está dirigida a trabajadores en relación de dependencia dados de baja de manera involuntaria, es decir, por:

Despido sin justa causa

Finalización de contrato a plazo fijo

Quiebra o cierre del empleador

También aplica para trabajadores eventuales, de temporada y del sector de la construcción, cada uno con requisitos específicos de aportes.Ejemplos:

Permanentes : mínimo 6 meses de aportes en los últimos 3 años

Eventuales o temporada : haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en 3 años

Construcción: mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años

Plazos importantes para no perder el beneficio

Tenés 90 días hábiles desde la fecha de finalización de la relación laboral para iniciar el trámite.Si te pasás de ese plazo, ANSES descuenta un día de prestación por cada día hábil de retraso.

ANSES; jubilados; pensionados. Foto: ANSES

Documentación obligatoria

Dependiendo del motivo del cese laboral, necesitás presentar distintos documentos:

Despido sin causa : telegrama o carta documento del empleador

Quiebra del empleador : nota del síndico o publicación en Boletín Oficial : nota del síndico o publicación en Boletín Oficial [

Fin de contrato a plazo fijo: contrato vencido

En todos los casos se debe presentar el DNI (original y copia).

¿Cuánto se cobra en 2026?

ANSES actualizó los montos para 2026, que se calculan según el 75% del mejor salario promedio de los últimos 6 meses trabajados, con montos mínimos y máximos regulados.

Montos vigentes:

Monto mínimo (enero 2026): $170.500

Monto máximo (enero 2026): $341.000

El monto se ajusta según el Salario Mínimo Vital y Móvil y los aportes previos del trabajador.

¿Cómo hacer el trámite paso a paso?

Opción 1: Online (la más rápida)

Reuní y digitalizá la documentación. Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccioná Atención Virtual. Elegí “Prestación por Desempleo”. Completá la declaración jurada y subí los documentos.

Opción 2: Presencial

Solicitá un turno desde la web de ANSES. Presentate con DNI y documentación original y copia.

ANSES; jubilados; pensionados. Foto: ANSES

Beneficios adicionales mientras cobrás el seguro

Además del pago mensual, la prestación mantiene:

Obra social

Asignaciones familiares (SUAF)

Aportes previsionales

Esto significa que no perdés cobertura médica ni tus derechos jubilatorios.

Recomendación final

Si te quedaste sin trabajo, iniciá el trámite lo antes posible para no perder meses de cobro. Tené a mano tu documentación y verificá que tus datos estén actualizados en Mi ANSES.