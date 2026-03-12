ANSES; jubilados; pensionados. Foto: ANSES

La ANSES confirmó que, a partir del 20 de marzo de 2026, se iniciará el cronograma de pagos de la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal.

¿Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES y quiénes pueden solicitarla?

Se trata de un beneficio clave dentro del sistema de seguridad social argentino, ya que busca brindar un respaldo económico temporal a quienes atraviesan la pérdida de su trabajo.

Prestación por Desempleo. Foto: ANSES.

La prestación está dirigida a trabajadores en relación de dependencia dados de baja de manera involuntaria, es decir, por:

Despido sin justa causa

Finalización de contrato a plazo fijo

Quiebra o cierre del empleador

También aplica para trabajadores eventuales, de temporada y del sector de la construcción, cada uno con requisitos específicos de aportes.Ejemplos:

Permanentes : mínimo 6 meses de aportes en los últimos 3 años

Eventuales o temporada : haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en 3 años

Construcción: mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años

¿Cuáles son los montos actualizados de la Prestación por Desempleo?

ANSES actualizó los montos para 2026, que se calculan según el 75% del mejor salario promedio de los últimos 6 meses trabajados, con montos mínimos y máximos regulados.

Economía argentina Foto: Foto generada con IA

Montos vigentes:

Monto mínimo (enero 2026): $170.500

Monto máximo (enero 2026): $341.000

El monto se ajusta según el Salario Mínimo Vital y Móvil y los aportes previos del trabajador.

Calendario de pagos: ¿cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en marzo 2026?

El calendario de pagos de la Prestación por Desempleo comenzará el 20 de marzo y se organizará de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo