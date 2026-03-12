Confirmado por ANSES: calendario de pagos y montos actualizados de la Prestación por Desempleo para marzo 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles de la ayuda económica destinada a los trabajdores formales que perdieron su trabajo. Todos los detalles, en la nota.
La ANSES confirmó que, a partir del 20 de marzo de 2026, se iniciará el cronograma de pagos de la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal.
¿Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES y quiénes pueden solicitarla?
Se trata de un beneficio clave dentro del sistema de seguridad social argentino, ya que busca brindar un respaldo económico temporal a quienes atraviesan la pérdida de su trabajo.
La prestación está dirigida a trabajadores en relación de dependencia dados de baja de manera involuntaria, es decir, por:
- Despido sin justa causa
- Finalización de contrato a plazo fijo
- Quiebra o cierre del empleador
También aplica para trabajadores eventuales, de temporada y del sector de la construcción, cada uno con requisitos específicos de aportes.Ejemplos:
- Permanentes: mínimo 6 meses de aportes en los últimos 3 años
- Eventuales o temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en 3 años
- Construcción: mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años
¿Cuáles son los montos actualizados de la Prestación por Desempleo?
ANSES actualizó los montos para 2026, que se calculan según el 75% del mejor salario promedio de los últimos 6 meses trabajados, con montos mínimos y máximos regulados.
Montos vigentes:
- Monto mínimo (enero 2026): $170.500
- Monto máximo (enero 2026): $341.000
El monto se ajusta según el Salario Mínimo Vital y Móvil y los aportes previos del trabajador.
Calendario de pagos: ¿cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en marzo 2026?
El calendario de pagos de la Prestación por Desempleo comenzará el 20 de marzo y se organizará de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo