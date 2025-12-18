Tras las elecciones y la mejora de la economía, S&P elevó la calificación de la Argentina

La agencia subió la calificación a CCC+. Dicha categoría está aún a siete niveles por debajo del grado de inversión.

La Bolsa de Buenos Aires. Foto: REUTERS

La calificadora internacional S&P Global Ratings subió la nota crediticia de Argentina y el país pasó a tener una calificación de CCC+.

El argumento fue la mejora de los indicadores económicos y la nueva configuración del Congreso, donde el Gobierno es la primera minoría tras las elecciones de medio término.

Calificadora, S&P

La nueva nota aún está siete niveles por debajo del grado de inversión, y la perspectiva es estable.

El análisis de S&P

S&P destacó la “posición política más fuerte tras las recientes elecciones de mitad de mandato y la disminución de los desequilibrios económicos, gracias a la menor inflación y al superávit fiscal durante 2025”.

Javier Milei. Foto: Presidencia

Y sostuvo que eso mejora el acceso del gobierno argentino a la liquidez.

“Estos avances mejoran la solvencia y podrían reducir la probabilidad de un default convencional”, indicó.

Moodys, calificadora internacional, economía argentina

Con esta suba en su nota, la calificación de S&P para Argentina está ahora a la par con las de Moody’s Ratings y Fitch Ratings.