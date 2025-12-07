El beneficio exclusivo de ANSES que acompaña al bono y al aguinaldo: ideal para las compras de Navidad y Año Nuevo

La medida busca aliviar el gasto cotidiano de las personas mayores y se suma a las promociones bancarias vigentes. Las principales cadenas del país ofrecerán rebajas y reintegros para quienes paguen con la tarjeta de débito donde cobran su prestación.

Descuentos para jubilados. Foto: REUTERS

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la continuidad del Programa de Beneficios ANSES, una herramienta pensada para que jubilados y pensionados puedan acceder a descuentos y reintegros que alivien el impacto de la inflación en sus gastos diarios.

A esta iniciativa se suman también distintas entidades bancarias, que ofrecen promociones propias para ampliar las posibilidades de ahorro. El objetivo es que quienes cobran sus haberes a través de ANSES obtengan rebajas especiales al pagar con la tarjeta de débito vinculada a su prestación o, en algunos casos, mediante billeteras digitales.

ANSES confirmó un nuevo beneficio para jubilados. Foto: ANSES / Facebook

En qué consiste el Programa de Beneficios ANSES

El plan permite acceder a descuentos y reintegros en supermercados y comercios adheridos de todo el país, incluidos grandes cadenas como Carrefour, Jumbo, Coto o Chango Más. En la web del organismo se puede consultar el listado completo de locales participantes.

Además de los beneficios generales, varios bancos ofrecen promociones adicionales para sus clientes jubilados:

Banco Supervielle

20% de descuento pagando con tarjeta de débito o con QR del banco.

Topes de reintegro: $25.000 (débito) y $15.000 (QR).

Combinando ambos métodos, el ahorro puede llegar a $40.000 .

Aplica todos los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

En farmacias: 50% de descuento los martes con los mismos topes.

Además, ofrecen 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito todos los días.

ANSES confirmó un nuevo beneficio. Foto: ANSES

Banco Nación

5% de reintegro extra para jubilados y pensionados que cobren sus haberes ahí, pagando con débito o crédito.

Tope mensual: $20.000 .

Válido en Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

El banco también remunera el saldo disponible con una tasa del 32% TNA.

Banco Galicia

25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en farmacias y ópticas. Tope: $12.000 .

En supermercados: 25% de descuento con tope de $20.000 .

Quienes poseen cuenta remunerada FIMA reciben rendimientos diarios (33,2% TNA).

Descuentos en supermercados. Foto: NA

Descuentos de ANSES en supermercados durante diciembre

Estas son las promociones vigentes para jubilados y pensionados dentro del Programa de Beneficios ANSES, excluyendo los descuentos bancarios: