El beneficio exclusivo de ANSES que acompaña al bono y al aguinaldo: ideal para las compras de Navidad y Año Nuevo
La medida busca aliviar el gasto cotidiano de las personas mayores y se suma a las promociones bancarias vigentes. Las principales cadenas del país ofrecerán rebajas y reintegros para quienes paguen con la tarjeta de débito donde cobran su prestación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la continuidad del Programa de Beneficios ANSES, una herramienta pensada para que jubilados y pensionados puedan acceder a descuentos y reintegros que alivien el impacto de la inflación en sus gastos diarios.
A esta iniciativa se suman también distintas entidades bancarias, que ofrecen promociones propias para ampliar las posibilidades de ahorro. El objetivo es que quienes cobran sus haberes a través de ANSES obtengan rebajas especiales al pagar con la tarjeta de débito vinculada a su prestación o, en algunos casos, mediante billeteras digitales.
En qué consiste el Programa de Beneficios ANSES
El plan permite acceder a descuentos y reintegros en supermercados y comercios adheridos de todo el país, incluidos grandes cadenas como Carrefour, Jumbo, Coto o Chango Más. En la web del organismo se puede consultar el listado completo de locales participantes.
Además de los beneficios generales, varios bancos ofrecen promociones adicionales para sus clientes jubilados:
Banco Supervielle
- 20% de descuento pagando con tarjeta de débito o con QR del banco.
- Topes de reintegro: $25.000 (débito) y $15.000 (QR).
- Combinando ambos métodos, el ahorro puede llegar a $40.000.
- Aplica todos los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.
- En farmacias: 50% de descuento los martes con los mismos topes.
- Además, ofrecen 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito todos los días.
Banco Nación
- 5% de reintegro extra para jubilados y pensionados que cobren sus haberes ahí, pagando con débito o crédito.
- Tope mensual: $20.000.
- Válido en Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
- El banco también remunera el saldo disponible con una tasa del 32% TNA.
Banco Galicia
- 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en farmacias y ópticas. Tope: $12.000.
- En supermercados: 25% de descuento con tope de $20.000.
- Quienes poseen cuenta remunerada FIMA reciben rendimientos diarios (33,2% TNA).
Descuentos de ANSES en supermercados durante diciembre
Estas son las promociones vigentes para jubilados y pensionados dentro del Programa de Beneficios ANSES, excluyendo los descuentos bancarios:
- Disco: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza. Sin tope.
- Jumbo: 10% general + 20% en perfumería y limpieza. Sin tope.
- Vea: 10% general + 20% en perfumería y limpieza. Sin tope.
- Coto: 10% en todos los rubros. Sin tope.
- La Anónima: 10% general. Sin tope.
- Josimar: 15% en todos los rubros. Sin tope.
- Carrefour: 10% en todas las categorías. Tope: $35.000.
- Día: 10% general, con tope de $2.000 por compra. Este descuento sí acumula con otras promociones.
- Chango Más: 10% en todos los rubros. Tope: $15.000.