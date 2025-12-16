Jubilados de ANSES: cuánto cobrarán con aumento en enero 2026

Los haberes mínimos y máximos volverán a actualizarse, según la última inflación informada por el Indec. Toda la información, en la nota.

Jubilados de ANSES. Foto: Freepik

Los jubilados de ANSES tendrán novedades para este 2026. Los haberes volverán a actualizarse, según la última inflación informada por el Indec, y enero llega con aumentos.

Si bien en diciembre los pagos incluyeron varios ítems, como el aumento mensual por inflación, el bono de refuerzo y el medio aguinaldo, enero será diferente.

El primer mes del 2026 ya no tendrá el aguinaldo y el foco estará en el ajuste por inflación, que vuelve a definir los montos tanto del haber mínimo como del máximo.

Jubilados de ANSES: cuánto cobran en enero con el aumento

El haber mínimo para jubilados de ANSES en enero 2026 será de aproximadamente $349.401,58, mientras que el máximo subirá a aproximadamente $2.351.141,84. Estos números surgen tras aplicar el aumento correspondiente al IPC de noviembre de 2025

Si bien el aguinaldo no estará en enero, los jubilados tendrían dos extras importantes: el aumento mensual ya confirmado por movilidad y la posible continuidad del bono de refuerzo previsional. El último ítem aún no está confirmado.

Economía argentina Foto: anses

Por ahora, los montos informados corresponden solo al haber mensual, sin incluir adicionales. Si el bono se renueva, quienes cobran la jubilación mínima podrían recibir un ingreso mayor, lo que ayudaría a compensar el impacto de la inflación a comienzos del nuevo año.

AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobrarán con aumento en enero 2026

La AUH y demás asignaciones que paga la ANSES también entran en el cálculo y se verán afectadas por el dato de inflación de 2,5% en noviembre:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $125.505.

Asignación Universal por Embarazo (AUE) : $125.505.

Asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $62.783,30 para el primer escalón de ingresos.

Calendario ANSES diciembre 2025: qué prestaciones se cobran del 15 al 19 y cuánto paga cada beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a la tercera semana de diciembre, un período clave para millones de beneficiarios que esperan el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones en un mes marcado por aumentos, bonos y el pago del aguinaldo.

Entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre, los haberes se acreditarán según la terminación del DNI, en el marco de un esquema que contempla un aumento del 2,34%, determinado por la inflación de octubre, además del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos.

ANSES. Foto: NA

Calendario de pagos ANSES del 15 al 19 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo:

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 4: lunes 15.

DNI terminados en 5: martes 16.

DNI terminados en 6: miércoles 17.

DNI terminados en 7: jueves 18.

DNI terminados en 8: viernes 19.

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 3: lunes 15.

DNI terminados en 4: martes 16.

DNI terminados en 5: miércoles 17.

DNI terminados en 6: jueves 18.

DNI terminados en 7: viernes 19.

Asignación Prenatal:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 15.

DNI terminados en 2 y 3: martes 16.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 17.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 18.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 19.

Asignación por Maternidad:

Todas las terminaciones de DNI: del 15 de diciembre al 12 de enero.

ANSES. Foto: NA /prensa

Cómo reclamar un haber impago en ANSES

Quienes no hayan cobrado su prestación pueden iniciar un reclamo siguiendo estos pasos:

Reunir la documentación: completar el formulario PS 6.5 si el atraso es menor a 60 días.

Presentarlo en el banco , con firma de una autoridad bancaria, si corresponde.

Obtener la Clave de la Seguridad Social , en caso de no tenerla.

Ingresar a Atención Virtual de ANSES y seleccionar la opción “Reclamar un beneficio no cobrado”.

De esta manera, ANSES busca garantizar que todos los beneficiarios perciban sus haberes correspondientes antes del cierre del año, en un contexto económico donde cada ingreso resulta clave para afrontar los gastos de fin de año.