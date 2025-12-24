Calendario ANSES: habrá adelanto de pagos y aumento para jubilados, pensionados y AUH en enero 2026

Con la actualización basada en la inflación de noviembre, se redefinen los haberes mínimos y las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Los detalles.

Aumento ANSES: nuevos valores de jubilaciones, AUH y SUAF y fechas de cobro en enero 2026. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una serie de definiciones clave de cara a enero 2026, entre las que se destacan el adelanto del cronograma de pagos y la actualización de los montos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. La medida impactará directamente en millones de personas en todo el país y se enmarca en el esquema de movilidad vigente.

Según informó el organismo, los haberes y asignaciones recibirán un aumento del 2,5%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, publicado recientemente por el INDEC. Este mecanismo de actualización mensual busca preservar el poder adquisitivo de los ingresos previsionales frente a la inflación.

Aumento ANSES: nuevos valores de jubilaciones, AUH y SUAF y fechas de cobro en enero 2026. Foto: NA

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en enero 2026

Con la aplicación del nuevo reajuste, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $349.303,33. En caso de que el Poder Ejecutivo confirme nuevamente el pago del bono extraordinario de $70.000, los ingresos finales quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.303,33 + bono de $70.000 = $419.303,33.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60.

Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04.

Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33.

Estas cifras consolidan a enero como un mes clave para los beneficiarios del sistema previsional, especialmente para quienes perciben los haberes más bajos.

Nuevos montos de AUH y SUAF desde enero 2026

Las asignaciones familiares y universales también reflejarán el ajuste inflacionario. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ANSES continuará abonando el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se liquida una vez presentada la Libreta con los controles de salud y educación.

Aumento ANSES: nuevos valores de jubilaciones, AUH y SUAF y fechas de cobro en enero 2026. Foto: archivo.

Los valores actualizados serán los siguientes:

AUH: $125.529,58

AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer tramo): $61.252

Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $199.433,02

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran en enero 2026

ANSES también dio a conocer el cronograma de pagos adelantado, organizado según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminado en 1: 12 de enero.

DNI terminado en 2: 13 de enero.

DNI terminado en 3: 14 de enero.

DNI terminado en 4: 15 de enero.

DNI terminado en 5: 16 de enero.

DNI terminado en 6: 19 de enero.

DNI terminado en 7: 20 de enero.

DNI terminado en 8: 21 de enero.

DNI terminado en 9: 22 de enero.

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminado en 0 y 1: 23 de enero.

DNI terminado en 2 y 3: 26 de enero.

DNI terminado en 4 y 5: 27 de enero.

DNI terminado en 6 y 7: 28 de enero.

DNI terminado en 8 y 9: 29 de enero.

Aumento ANSES: nuevos valores de jubilaciones, AUH y SUAF y fechas de cobro en enero 2026. Foto: Unsplash.

Pensiones No Contributivas

DNI terminado en 0 y 1: 9 de enero.

DNI terminado en 2 y 3: 12 de enero.

DNI terminado en 4 y 5: 13 de enero.

DNI terminado en 6 y 7: 14 de enero.

DNI terminado en 8 y 9: 15 de enero.

Con estas definiciones, ANSES busca garantizar previsibilidad en los ingresos de los sectores más vulnerables.