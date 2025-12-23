ANSES y un ingreso adicional de más de $100.000 a un grupo de familias que reciben la Asignación Universal por Hijo en diciembre

Un grupo recibirá un importante monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar. Cómo saber si te corresponde y cuáles son los requisitos para percibirlo.

Tarjeta Alimentar. Foto: NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará un ingreso adicional de $108.062 a un grupo de familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante diciembre 2025. El refuerzo corresponde a la Tarjeta Alimentar, dentro del esquema de Asignaciones Familiares (SUAF), y se acredita junto con la AUH, en la misma fecha y cuenta bancaria habitual.

En el último mes del año, la Tarjeta Alimentar establece distintos valores según la situación familiar. Las personas que perciben la Asignación por Embarazo recibirán $52.250, el mismo importe que corresponde a quienes cobran la AUH por un hijo. En el caso de las familias con dos hijos, el refuerzo asciende a $81.936, mientras que para aquellos hogares con tres o más hijos el monto alcanza los $108.062. Estos importes buscan reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria de los sectores más vulnerables.

Tarjeta Alimentar. Foto: mdssde.gob.ar

En relación con los beneficiarios, el pago de la Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática a distintos grupos alcanzados por el sistema de Asignaciones Familiares (SUAF). Acceden al refuerzo los titulares de la AUH con hijos o hijas de hasta 17 años, las personas gestantes a partir de la semana 12 de embarazo que perciben la Asignación por Embarazo (AUE), las familias con hijos con discapacidad que cobran la AUH sin límite de edad y las madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Cómo saber si corresponde la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

Para confirmar si corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar durante este mes, la consulta debe realizarse a través de los canales oficiales de ANSES. Es necesario ingresar a Mi ANSES con el CUIL o DNI y la Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción “Consultar” y verificar la información disponible.

El sistema informará si la persona se encuentra incluida dentro del padrón de beneficiarios.

El programa que será obligatorio para cobrar AUH en 2026

El alta en el Plan Sumar será un requisito indispensable para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pague el 100% de la AUH a los menores de hasta 5 años, sin aplicar la tradicional retención del 20%.

Para que la validación sea posible, los datos del menor deben estar correctamente cargados en el Plan Sumar. En caso contrario, ANSES continuará liquidando solo el 80% de la prestación, incluso si el niño tiene menos de 5 años. El 20% restante quedará retenido y solo podrá cobrarse mediante la presentación anual de la Libreta de la AUH, como ocurre actualmente con los niños de mayor edad.

Este programa, dependiente del Ministerio de Salud, tiene como objetivo garantizar el acceso a controles médicos periódicos y el cumplimiento del calendario nacional de vacunación, además de registrar esa información en los sistemas oficiales del Estado.

Ante esta situación, se recomienda a las familias verificar si sus hijos se encuentran correctamente inscriptos en el Plan Sumar. La consulta puede realizarse a través de la página oficial del programa o comunicándose al número telefónico 0800-222-7100. Contar con el alta al día permitirá evitar retenciones y garantizar el cobro completo del beneficio mensual que otorga ANSES.