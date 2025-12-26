Punto por punto: qué dice la Ley de Inocencia Fiscal que busca aprobar el Senado

La Cámara de Senadores debate dos proyectos de ley claves para el Gobierno: inocencia fiscal y Presupuesto. No existen uno sin el otro. El oficialismo busca simplificar el sistema tributario argentino para terminar con el “principio de culpabilidad” y cambia los montos y procedimientos judiciales para considerar una evasión fiscal como delito.

Este viernes 26 de diciembre se tratan en el Senado la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley del Presupuesto 2026. El Gobierno considera que la primera es una piedra angular de la segunda. La Cámara Alta será el escenario de este debate antes de fin de año que define el futuro económico de la Argentina.

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

El oficialismo cree tener los votos necesarios para aprobarlo con sus propios senadores sumados a los partidos aliados que ya votaron a favor en Diputados.

Régimen Simplificado de Ganancias

La iniciativa crea un Régimen Simplificado de Ganancias por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

Cambios en el Impuesto a las Ganancias

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

Simplificación de la declaración jurada de ganancias

La declaración jurada de ganancias se haría más rápida y sencilla:

Se crea un régimen opcional para personas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales.

El organismo de recaudación se encarga de hacer todo el trámite de constatar los movimientos bancarios y preparar la declaración jurada que luego será firmada por el usuario.

La idea es liberar a las personas físicas de auditorías profundas si paga en tiempo y forma.

Se produce además un cambio total en el Régimen Tributario Argentino; se termina la “presunción de culpabilidad” por cuentas inconclusas. En su lugar, el Estado no podrá usar indicios de riqueza como evasión de impuestos.

Por otro lado, ARCA otorgará beneficios para el contribuyente cumplidor. En este sentido, el organismo tendrá 3 años en lugar de 5 para reclamar deudas viejas, y los montos mínimos para que una deuda pase a ser un delito penal se actualizarán por inflación.

Blanqueo de capitales

El Proyecto no es un blanqueo de capitales, no modifica el impuesto a las ganancias ni crea otro mecanismo específico para sacar los dólares del colchón e inyectarlos al mercado sin complicaciones.

No hay una exención de impuestos ni una tasa especial para declarar dólares guardados, pero sí ayuda la eliminación de la posibilidad que tenía ARCA de usar los incrementos patrimoniales no justificados como principio de una futura denuncia por evasión.

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito de evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.

En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Cambian los plazos de la justicia fiscal

En cuanto a los plazos del fisco, el reloj no se detendrá una vez iniciada la inspección tributaria, pero sí deberán tener plazos acotados. Además, aparece el beneficio a utilizar sólo una vez que consta del la extinción de la acción judicial cuando el contribuyente pague su deuda antes de ser denunciado penalmente.

El texto modifica la Ley 11.683 de aplicación y percepción de impuestos redefiniendo los plazos. Los contribuyentes cumplidores tendrán el beneficio de la reducción del plazo de prescripción a tres años si no hay discrepancias significativas.

Beneficios para los contribuyentes cumplidores

Asimismo, se propone armonizar los plazos de prescripción de los tributos provinciales y municipales con los establecidos a nivel nacional, con el objetivo de reducir la dispersión normativa entre jurisdicciones.

Críticas a la Ley de Compromiso Fiscal

Unión por la Patria había presentado un dictamen de minoría que incluía una regla para la sostenibilidad de la deuda externa. La propuesta establecía un límite al endeudamiento en moneda extranjera del Estado y del Banco Central y plazos mínimos para la entrada y salida de capitales. Además, incluía un plazo de permanencia para capitales especulativos, buscando reducir la volatilidad del mercado cambiario y estabilizar la economía.

Itai Hagman, diputado nacional del Frente de Todos

La iniciativa redactada por Itai Hagman habilitaba al Estado a expandir el gasto en momentos críticos de la economía, en sintonía con la gran mayoría de países. “La lógica del ajuste permanente no garantiza la estabilidad macroeconómica tal como estamos viendo y además genera un costo productivo y social que para nosotros es absolutamente inaceptable”, señaló.

Por su parte, el diputado nacional de la Coalición Cívica y del interbloque Unidos, Maximiliano Ferraro, embistió contra la regla fiscal que impulsa el Gobierno al calificarla como un “mamarracho jurídico constitucional”.

El legislador opositor consideró que “este proyecto no pasa un curso no de primer año de derecho constitucional en cualquier universidad” y evaluó: “Detrás de un objetivo o un fin que muchos compartimos que tiene que ver con el equilibrio fiscal, con lo que es la estabilidad monetaria o macroeconómica, se esconde o está de manera solapada un verdadero mamarracho constitucional y legislativo, un verdadero texto que es irrazonable y totalmente desproporcionado con el objetivo que persigue”, evaluó.