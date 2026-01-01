Cambios en indemnizaciones, vacaciones y convenios: las 10 medidas a tener en cuenta en una Reforma Laboral que sería histórica
Un repaso por la ley impulsada por el Gobierno nacional, que promete redefinir derechos y reglas del empleo.
Aunque miles de trabajadores argentinos se movilizaron en los últimos días contra la Reforma Laboral enviada al Congreso por el Gobierno de Javier Milei, en protestas que concluyeron con amenazas de dirigentes sindicales sobre la posibilidad de un paro general en los próximos meses, la ley parece estar encaminada y el Ejecutivo, decidido a avanzar.
De este modo, vale la pena un repaso por las 10 medidas más importantes de una reforma que propone cambios en las condiciones de contratación, modificaciones en el sistema de indemnización, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.
El proyecto de Reforma Laboral será tratado en el Congreso a partir del 10 de febrero de 2026 y busca “actualizar” las reglas del trabajo y el empleo que el Gobierno considera desfasadas frente a la dinámica actual del mercado laboral.
Los 10 cambios más importantes en la Reforma Laboral
- Indemnizaciones con límite y nuevas formas de pago: la introducción de un tope a la indemnización por despido sin causa, algo que hoy no existe en la Ley de Contrato de Trabajo. Además, se evalúa habilitar a las pymes a cancelar esos montos en cuotas, incluso en casos judicializados.
- La base indemnizatoria: el aguinaldo quedaría excluido, al igual que bonos anuales, beneficios extraordinarios y vales de consumo, lo que reduciría el monto final a cobrar.
- Vales de comida: los tickets canasta volverían a escena, pero sin carácter salarial ni aportes a la seguridad social. Se prevé un esquema de aceptación amplia en comercios, con un mercado específico para este tipo de beneficios.
- Salarios atados al desempeño: el proyecto incorpora esquemas de remuneración variable basados en productividad, mérito individual y situación económica de la empresa. La idea es romper con aumentos uniformes y avanzar hacia ingresos más “personalizados”.
- Cambios en la organización de la jornada: sin modificar el límite diario de trabajo, la iniciativa habilita mayor flexibilidad para organizar horarios, siempre garantizando un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas consecutivas.
- Banco de horas para compensaciones: permitirá compensar días de mayor carga laboral con otros de menor duración, sin superar el tope semanal legal, que se fijaría en 45 horas.
- Vacaciones más flexibles: el descanso anual podrá dividirse en tramos más cortos, por acuerdo entre las partes. Al menos una semana deberá tomarse en verano y se habilita modificar el período tradicional según la actividad.
- Fin de la ultraactividad automática: los convenios colectivos dejarán de prorrogarse indefinidamente. Solo se mantendrán vigentes las cláusulas vinculadas a condiciones de trabajo, salvo que exista un acuerdo expreso para extender el resto.
- Paritarias por empresa, con prioridad: la negociación salarial a nivel empresa ganará peso frente a los convenios de actividad. También se habilita contemplar realidades regionales y situaciones particulares de cada empleador.
- Aportes sindicales solo con autorización: los descuentos sindicales dejarán de ser automáticos. Solo podrán aplicarse si el trabajador da su consentimiento expreso, y las contribuciones obligatorias quedarán limitadas a afiliados.