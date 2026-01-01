Cambios en indemnizaciones, vacaciones y convenios: las 10 medidas a tener en cuenta en una Reforma Laboral que sería histórica

Un repaso por la ley impulsada por el Gobierno nacional, que promete redefinir derechos y reglas del empleo.

El presidente Javier Milei junto a sus ministros en Casa Rosada. Foto: NA

Aunque miles de trabajadores argentinos se movilizaron en los últimos días contra la Reforma Laboral enviada al Congreso por el Gobierno de Javier Milei, en protestas que concluyeron con amenazas de dirigentes sindicales sobre la posibilidad de un paro general en los próximos meses, la ley parece estar encaminada y el Ejecutivo, decidido a avanzar.

De este modo, vale la pena un repaso por las 10 medidas más importantes de una reforma que propone cambios en las condiciones de contratación, modificaciones en el sistema de indemnización, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.

Manifestación en la Plaza de Mayo en contra de la Reforma Laboral. Foto: EFE

El proyecto de Reforma Laboral será tratado en el Congreso a partir del 10 de febrero de 2026 y busca “actualizar” las reglas del trabajo y el empleo que el Gobierno considera desfasadas frente a la dinámica actual del mercado laboral.

Los 10 cambios más importantes en la Reforma Laboral