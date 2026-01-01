Los cajeros automáticos cambian en el 2026: cuánto se podrá extraer de efectivo en enero

Aunque las apps bancarias y las transferencias ganan terreno, las terminales físicas se mantienen vigentes por estar disponibles las 24 horas, incluidos feriados.

Cajeros automáticos Foto: Banco Provincia

La disponibilidad de dinero en efectivo sigue siendo clave para gran parte de la población, por lo que los cajeros automáticos continúan desempeñando un papel central en el sistema bancario argentino. Co el inicio de un nuevo mes, muchos clientes se preguntan si cambian los límites de extracción.

Más allá del uso creciente de billeteras virtuales y transferencias digitales, la posibilidad de disponer de dinero en efectivo las 24 horas, los siete días de la semana, los convierte en una herramienta esencial. De cara al comienzo del 2026, los principales bancos del país anunciaron los límites actualizados de extracción diaria.

Cajeros automáticos Foto: Archivo Canal 26

Extracciones: el monto máximo permitido en cada banco en enero

Banco Nación: hasta $ 1.000.000 por día

Banco Provincia: $ 400.000 diarios, con posibilidad de extensión desde la app.

Banco Ciudad: $ 800.000 por día, ampliables hasta $1.200.000 desde canales digitales.

Banco Galicia: $ 400.000 diarios en general; hasta $2.400.000 en cajeros propios.

ICBC: tope diario de $ 550.000.

BBVA: hasta $ 2.000.000 por día, según el perfil del cliente.

Banco Macro: límite diario de $ 400.000.

Banco Santander: hasta $ 1.000.000 por día.

Uno de los ajustes más significativos se dio en Banco Nación, que a lo largo de 2025 fue incrementando progresivamente su tope de extracción. En enero, el límite base era de $ 150.000 diarios; en febrero se amplió a $ 500.000 y, desde abril, quedó fijado en $ 1.000.000 por día.

Además de los topes, la atención está puesta en las nuevas tecnologías que comienzan a llegar al país. Una de las principales innovaciones es la extracción sin tarjeta física mediante NFC (Near Field Communication).

Este sistema, ya implementado en bancos internacionales, permite retirar efectivo acercando el celular al cajero y validando la operación con un PIN. La novedad es compatible con billeteras digitales como Google Pay y Apple Pay, lo que suma practicidad y seguridad al no depender de la tarjeta plástica.

Retirar efectivo sin trámites: la alternativa que te permite sacar pesos o dólares en comercios y cajeros automáticos

La herramienta en cuestión es Cocos, una fintech que brinda la posibilidad de retirar dinero en pesos o dólares directamente desde cajeros automáticos o comercios adheridos, sin depender de los procesos tradicionales del sistema bancario.

La propuesta apunta a ofrecer una alternativa rápida y segura para obtener efectivo sin restricciones de horario ni demoras operativas. “El usuario puede disponer de su dinero al instante, usando su tarjeta Cocos en los puntos habilitados, sin necesidad de trámites adicionales”, explican desde la empresa.

Créditos, préstamos, dinero, plata. Foto: Reuters.

Además, el sistema permite operar en moneda extranjera, una característica poco común en las herramientas tradicionales. Esta función resulta especialmente útil para quienes cobran o ahorran en dólares y necesitan acceder a efectivo de forma inmediata.

El servicio ya cuenta con una amplia cobertura en todo el país, integrando cajeros y comercios que funcionan como puntos de retiro. De esta manera, Cocos busca posicionarse como un actor relevante dentro del ecosistema financiero argentino, ofreciendo una experiencia digital con soluciones concretas para las necesidades cotidianas.