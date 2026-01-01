Tickets Canasta y Reforma Laboral: qué son y por qué podrían volver a la Argentina

La medida busca promover el empleo y dinamizar el consumo interno, pero los gremios advierten que podría significar también un retroceso.

Uno de los puntos más controversiales de la Reforma Laboral es la incorporación del vale de comida al sueldo. Foto: NA

Para quienes no vivieron la década de 1990, los luncheon tickets eran vales que las empresas entregaban a sus empleados para que pudieran consumir comidas en restaurantes adheridos, como parte de su remuneración. Estos tickets, que coexistían con los “tickets canasta” para supermercados, surgieron en 1989 como una herramienta para proteger el poder adquisitivo durante la hiperinflación, pero también permitieron a las empresas reducir sus costos laborales al no pagar aportes previsionales sobre esa porción del salario.

Más acá en el tiempo, el Gobierno de Javier Milei insiste para que el Ticket Canasta vuelva a la acción mediante la Reforma Laboral y que los empleadores puedan pagar parte del salario con ellos.

Luncheon tickets. Foto: Reddit

Uno de los puntos más controversiales del proyecto de reforma laboral que ingresará en el Congreso en diciembre es la incorporación del vale de comida al sueldo, que al ser no retributivo, no se computará para liquidar indemnizaciones ni para los aportes al régimen jubilatorio.

La diferencia respecto a los luncheon tickets de los 90′ es que la propuesta actual incluye tarjetas como las bancarias de débito o crédito. La tarjeta comedor electrónica, segura y trazable, permite a cada empleado, sin importar su nivel salarial, acceder a una comida durante la jornada laboral.

Cómo eran los luncheon tickets en Argentina

Estos vales, además de reducir el salario, no eran contabilizados a la hora de calcular aportes jubilatorios ni aguinaldos, y además se dejaban de percibir durante las vacaciones y licencias por enfermedad.

Además, en caso de tener derecho a percibir una indemnización (ya sea por despido o por incapacidad), en su cálculo no se tomaba en consideración el valor de los tickets. Incluso, su valor no se computaba tampoco para el pago de adicionales ni horas extraordinarias.

La medida fue eliminada en 2007 con la Ley 26.341, que integró los vales al salario remunerativo. Luego, en 2009, la Corte Suprema de Justicia ratificó que los tickets canasta “forman parte del sueldo”, al considerarlos una contraprestación directa al trabajo.