ANSES paga un monto extra para algunos beneficiarios de las Becas Progresar: quiénes cobran la cuota estímulo

El beneficio alcanza a quienes no cobraron en fecha y cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación. Los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizó un pago especial destinado a estudiantes beneficiarios de Becas Progresar Obligatorio que no habían percibido la cuota estímulo dentro del cronograma habitual del mes.

La medida busca regularizar situaciones pendientes vinculadas a la validación tardía de las Actividades de Extensión Formativa por parte de las instituciones educativas.

Pago especial de ANSES a las Becas Progresar: qué tener en cuenta

Según información difundida por Novedades Sociales, la acreditación corresponde a la primera cuota estímulo del programa y se efectivizó para un grupo específico de beneficiarios.

Se trata de aquellos estudiantes cuyas escuelas completaron la validación de las actividades luego del cierre de la liquidación mensual, lo que impidió que el pago se realizara en la fecha originalmente prevista.

En estos casos, ANSES depositó un monto de $35.000, que se acredita de forma íntegra, ya que las cuotas estímulo no están alcanzadas por la retención del 20% que sí se aplica sobre las cuotas regulares del programa Progresar. Este punto es clave para los estudiantes, dado que el incentivo tiene como objetivo reconocer la participación en instancias formativas complementarias.

Desde el programa recordaron que el 30 de noviembre de 2025 venció el plazo para que los estudiantes cargaran el certificado de participación en las actividades de extensión formativa.

No obstante, las escuelas cuentan con una prórroga hasta el 30 de diciembre para validar dicha información en la plataforma oficial. Aquellos casos que se regularicen dentro de ese período recibirán las dos cuotas estímulo juntas en enero de 2026, según confirmó la Secretaría de Educación.

El esquema de pagos se encuentra contemplado en la Resolución 388/2025, que regula la cantidad y modalidad de las cuotas según la convocatoria.

Los estudiantes adjudicados en la Primera Convocatoria acceden a un total de 12 cuotas anuales, mientras que quienes ingresaron en la Segunda Convocatoria perciben 6. En ambos casos, las cuotas estímulo forman parte del sistema de incentivos, junto con los pagos asociados al rendimiento académico.

¿Quiénes quedan afuera del beneficio de ANSES?

Desde el Ministerio de Capital Humano fueron enfáticos al aclarar que no accederán a estas cuotas adicionales los titulares que no hayan cargado el certificado en tiempo y forma o que no hayan participado de las actividades previstas. Asimismo, remarcaron que la validación por parte de las instituciones educativas es obligatoria para que ANSES pueda liquidar estos pagos extraordinarios.

La implementación de las cuotas estímulo generó controversia entre los beneficiarios de Progresar Obligatorio. Si bien el objetivo es fomentar la formación complementaria, muchas familias denunciaron que algunas escuelas no ofrecieron las actividades requeridas, lo que dejó a estudiantes en una situación de desventaja.

Finalmente, ANSES recordó que el 20% retenido mensualmente durante 2025 sobre las cuotas regulares de Becas Progresar será abonado en los primeros meses de 2026, siempre y cuando las escuelas acrediten la tercera certificación de regularidad escolar del ciclo lectivo vigente.