Devolución del dólar tarjeta: quiénes pueden pedirla y qué tener en cuenta para no perder el reintegro de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero detalló el procedimiento para recuperar el 30% retenido a cuenta de Ganancias y Bienes Personales por consumos realizados con tarjeta en moneda extranjera, incluidos servicios de streaming, pasajes y gastos turísticos, y aclaró quiénes pueden acceder al reintegro y qué tener en cuenta para evitar rechazos.

Devolución del dólar tarjeta: cómo recuperar el 30% de las retenciones paso a paso. Foto: Freepik / ARCA.

Miles de argentinos que realizaron consumos en moneda extranjera durante el último año pueden solicitar la devolución de las retenciones aplicadas por el llamado “dólar tarjeta”. Se trata del 30% percibido a cuenta de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales, que grava compras realizadas con tarjeta de crédito o débito en el exterior.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó cómo será el procedimiento para recuperar ese dinero y cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que el reintegro sea aprobado. La medida alcanza tanto a consumos digitales, como servicios de streaming, plataformas de música o aplicaciones, como a gastos en pasajes aéreos, paquetes turísticos y otras compras fuera del país.

Paso a paso: cómo recuperar las retenciones por consumos en moneda extranjera

El trámite se realiza de forma online a través del sitio oficial de ARCA. Para iniciar la solicitud, el contribuyente debe:

Ingresar con CUIT y clave fiscal. Acceder al servicio “Devolución de percepciones”. Seleccionar el período fiscal 2025. Indicar el concepto correspondiente a “Percepción por compras en el exterior – RG 4815”. A partir de allí, el pedido queda bajo análisis del organismo.

Desde ARCA explicaron que el sistema cruza información fiscal y patrimonial para determinar si la devolución corresponde. En caso de detectar diferencias significativas entre los ingresos declarados y los montos reclamados, la solicitud puede quedar retenida para una revisión más profunda, lo que puede demorar el reintegro.

Aspectos clave a tener en cuenta

No todos los consumos están alcanzados por estas percepciones. Los gastos vinculados a la salud, como medicamentos y material médico, así como la compra de libros y material bibliográfico (en formato físico o digital), quedan exentos.

También están exceptuados el software con fines educativos, el transporte terrestre a países limítrofes, los proyectos de investigación públicos y la compra de equipamiento destinado a la lucha contra incendios y la protección civil.

Un punto clave es la situación fiscal del solicitante. Quienes no están inscriptos en Ganancias ni en Bienes Personales pueden acceder a la devolución en efectivo. En cambio, los contribuyentes alcanzados por esos impuestos deben reclamar las percepciones mediante los códigos específicos y utilizarlas como pago a cuenta, lo que reduce la carga impositiva anual.

Para los trabajadores en relación de dependencia, el mecanismo es distinto: las percepciones deben cargarse en el sistema de deducciones del impuesto a las Ganancias y no se devuelven de manera directa, sino que se compensan en la liquidación anual.

Especialistas en materia tributaria advierten que identificar correctamente los códigos de percepción es fundamental para evitar rechazos automáticos del trámite. En particular, las percepciones vinculadas a Bienes Personales suelen tener un tratamiento diferenciado según el perfil del contribuyente.