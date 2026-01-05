Empleadas domésticas: en cuánto quedan los sueldos de enero 2026 según horas trabajadas y escala salarial

Los trabajadores en casas particulares percibirán un aumento en el primer mes del 2026 sumado a un bono extra no remunerativo y un adicional por antigüedad.

Romina Muscari
lunes, 5 de enero de 2026, 15:06
Se actualizó el monto que cobrarán los trabajadores de casas particulares en enero del 2026.
Se actualizó el monto que cobrarán los trabajadores de casas particulares en enero del 2026. Foto: Freepik

En enero del 2026, las empleadas domésticas registradas percibirán un aumento por la actualización de la escala salarial conforme a la última resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El esquema se rige por franjas según la categoría laboral, cantidad de horas trabajadas y modalidad del trabajo.

Por su parte, el 18 de diciembre habían percibido el aguinaldo según la Ley de Contrato de Trabajo. También cobraron la suma fija extraordinaria que habían acordado en la última paritaria y los aumentos de aquel último mes del 2025.

Adicionalmente, se estableció un bono extra no remunerativo y, cuando una persona realiza tareas correspondientes a distintas categorías, se le liquidará el salario correspondiente al puesto de mayor jerarquía. También continúa vigente el adicional por antigüedad, que equivale al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido, beneficio incorporado en septiembre de 2021 y calculado desde septiembre de 2020, sin retroactividad.

En zonas consideradas desfavorables, se reconoce un plus del 30% sobre el salario mínimo. Esta compensación aplica a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Cargo por cargo: cuánto cobrarán los trabajadores de casas particulares

Supervisores

  • Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes
  • Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

  • Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes
  • Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

  • $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

  • Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
  • Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes
Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

  • Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes
  • Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Bono para empleadas domésticas: de cuánto es

  • Empleados que trabajan más de 16 horas semanales: $14.000
  • Empleados que cumplen entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales
  • Empleados que prestan servicio menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales