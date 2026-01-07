Estacionar durante el verano 2026, un gasto de lujo: cuánto cuesta y en qué zonas de Mar del Plata es medido

Cuánto cuesta estacionar en Mar del Plata

Con la temporada de verano en pleno desarrollo, estacionar en el centro de Mar del Plata es un gasto significativo para quienes se mueven en auto. En los garages de la zona céntrica, la estadía tiene un valor de $25.000 para vehículos particulares, mientras que la tarifa por hora ronda los $4.000.

Pese a esos valores, muchos automovilistas optan por estacionar en la vía pública, donde el costo resulta más económico: poco más de $500 la hora en las áreas incluidas dentro del sistema de estacionamiento medido. Sin embargo, en varias cuadras del micro y macrocentro la presencia de cuidacoches —conocidos como “trapitos”— continúa siendo una postal recurrente del verano.

Dónde rige el estacionamiento medido y cuántas plazas hay habilitadas

La zona de estacionamiento medido en Mar del Plata se mantiene, en principio, sin modificaciones y abarca el sector delimitado por:

Buenos Aires

España

25 de Mayo

Avenida Colón (inclusive)

Dentro de ese perímetro funcionan 3.818 espacios habilitados.

Durante la temporada de verano, el sistema se aplica del 16 de diciembre al 15 de marzo, de lunes a sábados, entre las 8 y las 23.

Elección del conductor: precio, seguridad y cercanía

La diferencia de costos entre garages privados y estacionamiento en la vía pública marca un patrón de consumo que se repite año tras año: mientras algunos turistas priorizan la seguridad y la comodidad de dejar el vehículo bajo techo, otros prefieren pagar menos y estacionar en la calle, aun conviviendo con la presión informal de los cuidacoches.

En un contexto de alta circulación vehicular y afluencia turística, el estacionamiento vuelve a ser uno de los factores clave a la hora de planificar traslados dentro de la ciudad.

Dónde estacionar en Mar del Plata

