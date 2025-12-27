Estacionamientos baratos y seguros en CABA: aplicaciones, lugares bien valorados y zonas con abonos de aranceles

La nueva normativa de CABA permite estacionar en ambas manos en las calles y de 21 a 7 en las avenidas, siempre y cuando no haya una ciclovía o Metrobús. Si bien es la opción más económica, la disponibilidad y seguridad varía según la zona. Conocé las alternativas y recomendaciones.

Estacionamientos baratos y seguros en CABA. Foto: Freepik.

Estacionar en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) es un auténtico desafío para muchas personas. Teniendo en cuenta este motivo, existen varias aplicaciones que permiten hallar estacionamientos económicos y seguros, como por ejemplo, Seeker Parking o Werpi.

Seeker Parking es una aplicación móvil que permite a los conductores buscar, comparar y reservar estacionamientos privados en Capital Federal y sus alrededores. Se presenta como una opción segura y sin complicaciones para los usuarios.

Por su parte, Werpi, con una amplia red de playas adheridas en la ciudad, el Gran Buenos Aires y otras ciudades, permite encontrar y reservar cocheras online, ofreciendo seguridad y evitando estrés al estacionar el auto en CABA.

Seeker Parking permite a los conductores buscar, comparar y reservar estacionamientos. Foto: Unsplash.

IZI PARK es una aplicación que se presenta como una de las opciones más económicas del mercado, ya que el pago es por minuto. Es una alternativa para estacionar de manera ágil y sencilla.

Otra alternativa es Parkopedia, una página web que ofrece un mapa interactivo con ubicaciones, tarifas y horarios de garajes privados y estacionamientos en la calle de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tres estacionamientos bien valorados en CABA

Armenia Parking: con sucursales en Capital Federal (una en Juan B. Justo y Loyola, y otras 12), este estacionamiento se destaca por su servicio ágil, cómodo y seguro.

Werpi permite encontrar y reservar cocheras online. Foto: Unsplash.

Best Park-Estacionamiento Aeroparque: está muy bien valorado por su seguridad, limpieza y buen servicio. Ofrece cotización de precios online y traslados al aeropuerto, siendo una opción confiable para quienes viajan frecuentemente.

Parking Paseo La Plaza: si busca estacionamiento por la zona del Obelisco, esta opción es bien considerada por su precio y servicios adicionales como estación de carga para vehículos eléctricos.

¿En qué zonas de CABA se debe pagar para estacionar el auto en la calle?

En CABA hay varias limitaciones en las zonas donde se puede estacionar, pero hay que abonar un arancel. La iniciativa es parte de un gran plan para optimizar y regularizar el orden en la vía pública.

En CABA hay varias limitaciones en las zonas donde se puede estacionar, pero hay que abonar un arancel. Foto: Unsplash.

El Gobierno de la Ciudad compartió las áreas donde antes se podía estacionar sin cargo y que ahora será con estacionamiento medido. Los siete barrios son los siguientes:

Balvanera

Monserrat

Puerto Madero

San Nicolás

San Telmo

Recoleta

Retiro

El horario del estacionamiento medido será de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, los días sábados de 08:00 a 13:00 horas, mientras que los domingos y feriados no tendrá vigencia.