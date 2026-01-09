Programa Más Vida: requisitos para inscribirse y por qué no se puede cobrar junto a la Tarjeta Alimentar

El Municipio de La Matanza explicó quiénes pueden acceder al Programa Más Vida, qué documentación se necesita para inscribirse y aclaró que este beneficio provincial es incompatible con la Tarjeta Alimentar nacional.

El Programa Más Vida que acompaña a las mujeres embarazadas.

El Municipio de La Matanza aclaró cuáles son los requisitos para que embarazadas y niños bonaerenses puedan acceder al Programa Más Vida, luego de recibir numerosas consultas por parte de vecinas interesadas en este beneficio alimentario provincial.

Eso sí, desde el gobierno local remarcaron un punto central: el Programa Más Vida es incompatible con la Tarjeta Alimentar, por lo que no es posible percibir ambos beneficios de manera simultánea.

No es posible percibir el beneficio del Programa Más Vida junto con la Tarjeta Alimentar. Foto: Unsplash.

Las diferencias fundamentales entre el Programa Más Vida y la Tarjeta Alimentar

La aclaración surge debido a que muchas familias confunden ambos programas, ya que cumplen funciones similares.

Pero el Programa Más Vida está orientado a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad social que tengan personas gestantes o niños desde el nacimiento hasta el ingreso a la escuela primaria, mientras que la Tarjeta Alimentar es una política nacional que depende del Ministerio de Capital Humano y Anses, y posee una cobertura etaria más amplia, motivo por el cual no se puede combinar con el plan bonaerense.

A este Programa Más Vida también se lo conoce como la Tarjeta Verde y depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Su implementación está apoyada en una amplia red territorial que se ve integrada por más de 2.000 Trabajadoras Vecinales, conocidas como Manzaneras, quienes cumplen un rol clave en el acompañamiento comunitario.

Solo en el distrito de La Matanza, el programa alcanza a asistir a unas 8.000 familias.

El objetivo principal de este plan es mejorar las condiciones nutricionales y alimentarias de las personas gestantes y de grupos familiares con niños pequeños. Asimismo, se busca acceder a alimentos de forma más sencilla, dado que el programa promueve el seguimiento y la contención en barrios, lo que fortalece el entramado social y comunitario.

¿Cómo inscribirse en el Programa Más Vida?

La inscripción en el Programa Más Vida necesita de una serie de documentos. Entre ellos, el Documento Nacional de Identidad (DNI) de la madre con domicilio en La Matanza, junto con el DNI de los niños y la partida de nacimiento de cada uno.

Programa Más Vida. Foto: Instagram/@desarrollosociallamatanza

En caso de la persona estar embarazada, se debe presentar una ecografía o estudios médicos que certifiquen la fecha tentativa del parto.

La inscripción se realiza a través de la Manzanera correspondiente a cada barrio o durante los operativos territoriales del programa. Quienes necesiten conocer quién es su Trabajadora Vecinal o requieran mayor información pueden comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Social del municipio.

En La Matanza, la atención se brinda en Av. Juan Manuel de Rosas 4358, San Justo, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. También se puede llamar al teléfono 6077-7550, internos 7560 y 7581.