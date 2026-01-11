Cuenta DNI ofrece nuevos descuentos. Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI del Banco Provincia sigue ofreciendo descuentos y promociones clave en ferias, mercados y gastronomía, con beneficios pensados especialmente para la temporada de verano.

Este domingo 11 de enero, la billetera digital del Banco Provincia (BAPRO) activa una nueva serie de ahorros que alcanza tanto a comercios de cercanía como a propuestas orientadas a turistas y veraneantes.

Las promociones incluyen reintegros con topes semanales, lo que permite planificar mejor los gastos y fomenta el consumo en negocios locales distribuidos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Los descuentos de Cuenta DNI disponibles este domingo 11 de enero.

En paralelo, siguen vigentes las facilidades de pago para rubros no alimenticios, una herramienta que impulsa la actividad comercial mediante opciones de financiación sin interés.

En un mes marcado por el movimiento turístico, Cuenta DNI refuerza su propuesta con oportunidades de ahorro que acompañan las vacaciones.

Los descuentos disponibles este domingo 11 de enero

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

Full YPF: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un tope semanal de $8.000. No aplica a la compra de combustibles.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Gastronomía: 25% de reintegro en bares y restaurantes adheridos, con un tope semanal de $8.000.

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un reintegro máximo de $10.000 por semana y por marca. Incluye locales gastronómicos y recreativos como Amalfi, Atalaya, Havanna, Lucciano’s, Manolo, Parque Mogotes , entre otros, además de balnearios adheridos.

Balnearios: 25% de descuento en paradores de Mar del Plata, Miramar, Pinamar, Villa Gesell, San Bernardo y Monte Hermoso, con tope de reintegro de $10.000.

Los descuentos disponibles este domingo 11 de enero.

