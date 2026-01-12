Bono para empleadas domésticas en enero de 2026. Foto: Freepik.

A partir de enero de 2026 entraron en vigencia nuevas escalas salariales para el personal de casas domésticas, según la actualización establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

La medida incluye el cobro de un bono no remunerativo, después de los pagos efectuados en noviembre y diciembre de 2025.

El personal de casas particulares recibirá una nueva suma no remunerativa. Foto: Freepik.

El aumento será escalonado y se sumará un adicional no remunerativo de $14.000 mensuales durante tres meses, hasta enero inclusive, para quienes trabajen más de 16 horas semanales.

En el caso de las jornadas de entre 12 y 16 horas, el monto será de $9.000, mientras que quienes tengan una carga horaria inferior a 12 horas semanales recibirán $6.000.

Bono para empleadas domésticas

Empleados que trabajan más de 16 horas semanales: $14.000

Empleados que cumplen entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales

Empleados que prestan servicio menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales

¿Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en enero de 2026?

En la escala más alta, los supervisores percibirán $3.895,56 por hora si trabajan con retiro y $4.254,05 sin retiro, mientras que el salario mensual será de $485.961,09 y $539.711,97, según corresponda.

Esta categoría comprende a quienes tienen la responsabilidad de coordinar y supervisar a otros empleados en domicilios particulares o comercios.

El aumento será escalonado y se sumará un adicional no remunerativo de $14.000 mensuales. Foto: Freepik.

El personal especializado, dedicado a tareas como cocina u otras funciones específicas, recibirá $3.696,15 por hora con retiro y $4.039,45 por hora sin retiro, con un salario mensual de $452.478,51 y $502.101,03, respectivamente.

Para los caseros, que residen en el lugar donde prestan servicios y se ocupan del mantenimiento y la custodia de propiedades urbanas o rurales, el valor de la hora trabajada será de $3.494,25 y el mensual de $441.806,54.

El personal encargado de la asistencia y el cuidado de personas, como adultos mayores, niños o personas con discapacidad, tendrá una remuneración de $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes en la modalidad con retiro, y de $3.894,43 la hora y $490.745,56 mensuales sin retiro.

En la franja de tareas generales, que incluye cocina, limpieza, mantenimiento y otras labores domésticas, la hora con retiro se abonará a $3.250,10, con un sueldo mensual de $398.722,14. Quienes trabajen sin retiro percibirán $3.494,25 por hora y $441.806,54 al mes.