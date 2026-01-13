Inflación en supermercados. Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 13 de enero el dato oficial de inflación de diciembre de 2025, lo que permitirá conocer el acumulado anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según las estimaciones privadas de consultoras y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación mensual de diciembre rondaría entre 2,3% y 2,6%, mientras que el cierre de 2025 sería de aproximadamente 31% interanual. De confirmarse ese escenario, sería el registro más bajo desde 2017.

El dato sobre la inflación saldrá en horas de la tarde del martes 13, con todos los detalles sobre los índices en los que impactará. Este indicador será clave de cara al arranque del 2026 y dispara una serie de actualizaciones que atraviesan presupuestos familiares, estatales y empresariales. El comportamiento de los precios estaría impulsado, en parte, por la carne vacuna, que históricamente registra aumentos en la última parte del año, con subidas que llegaron a superar el 8% en el mes, según Gonzalo Carreras, economista de Equilibra.

En paralelo, los rubros de alimentos y bebidas mostraron un dinamismo particular en diciembre, con una estimación de suba de 2,5%, principalmente por la carne vacuna, mientras que frutas y verduras tuvieron variaciones dispares con crecimiento en las primeras y descensos en las segundas, moderando en parte la presión sobre los precios.

Un dato alternativo para anticipar la tendencia general es el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), que cerró 2025 con un aumento de 31,8% según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). Aunque fue notablemente menor al 136,7% observado en 2024, hubo aumentos muy superiores al promedio en divisiones como carnes y derivados, transporte personal y alquileres.

Inflación de diciembre 2025: uno por uno, todos los índices en los que impactará

Seguridad Social y Ayuda Estatal

Estos pagos se ajustan mensualmente de forma automática siguiendo el IPC (con dos meses de rezago):

Jubilaciones y Pensiones: haberes de ANSES, PUAM y Pensiones No Contributivas.

Asignaciones: AUH (Hijo), AUE (Embarazo) y las asignaciones familiares (SUAF) por nacimiento, adopción, etc.

Seguro por Desempleo: también sigue la actualización directa.

Impuestos y Trámites Fiscales

El costo de ser contribuyente y los límites para pagar impuestos se mueven con la inflación:

Monotributo: los topes de las categorías y las cuotas mensuales (actualización semestral). Antes del 20 de enero los contribuyentes deben efectuar su recategorización.

Impuesto a las Ganancias: el “piso” salarial a partir del cual los empleados empiezan a pagar este impuesto.

Impuesto a los Combustibles: impacta directamente en el precio final de la nafta y el gasoil.

Vivienda, Créditos y Servicios

Los costos fijos del hogar y las deudas bancarias están indexados:

Alquileres: ajustes mediante el ICL (que mezcla inflación y salarios).

Créditos UVA: las cuotas de préstamos hipotecarios y prendarios suben diariamente, según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Servicios Públicos: luz, gas y agua ahora incorporaron ajustes por costo de vida.

Dólar y Finanzas

Dólar Oficial: el Banco Central mueve el “piso” y el “techo” del valor del dólar (bandas de flotación) según el ritmo de la inflación de dos meses atrás. En enero, está ajustando a 2,4% que fue la inflación de noviembre.

Plazos Fijos UVA: el rendimiento de los ahorros indexados.

Deuda del Estado: títulos públicos que el Gobierno debe pagar con cláusulas de ajuste por inflación.

Gastos del Sector Privado (Referenciales)

Aunque no sea por ley en todos los casos, usan el IPC como base para aumentar: