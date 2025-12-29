De las prepagas y el transporte público a los alquileres: uno por uno, todos los aumentos que llegan en enero 2026

Enero arranca con una batería de aumentos ya definidos que impactarán en los gastos cotidianos de los hogares, volverá a presionar sobre el bolsillo de los argentinos y sobre la evolución general de los precios.

Aumentos generalizados de varios servicios en enero. Foto: REUTERS

Con el inicio del primer mes del año, los argentinos tendrán que enfrentar varios aumentos que ya están confirmados en diferentes servicios esenciales. Las subas impactarán de lleno en el bolsillo y también sumarán en la suba generalizada de precios.

Alquileres, prepagas, transporte, subte, VTV, telecomunicaciones y combustibles son los rubros que encabezan la lista de incrementos de precios prevista para enero.

Suben los alquileres

Uno de los incrementos más resonantes será el de los alquileres, que todavía se rigen por la derogada Ley de Alquileres.

Aumentan los alquileres. Foto: NA

En enero, estos contratos tendrán un aumento del 36,39%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Suben las prepagas

Las empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados que las cuotas subirán hasta 2,5%, un incremento que también impactará en los copagos.

Suben las prepagas.

Sube el transporte público

El transporte público también sufrirá incrementos. En Ciudad de Buenos Aires el boleto de colectivos aumentará un 4,4%. De allí se desprenden los siguientes valores:

El pasaje mínimo hasta 3 kilómetros pasará de $593,27 a $619,37.

Los recorridos más largos oscilarán entre $690 y $796,34.

Aumenta el transporte público. Foto: NA

En la provincia de Buenos Aires, el incremento será del 4,5% para las líneas numeradas del 200 en adelante, con un boleto mínimo que subirá a $685,11.

También subirá el subte en Ciudad de Buenos Aires: el pasaje pasará de $1.206 a $1.259, mientras que el premetro costará $440,67.

Sube la VTV

También la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentará en provincia de Buenos Aires, dado que a partir del 16 de enero, sus tarifas subirán un 21,8%. Por tanto, el costo para vehículos de hasta 2.500 kilos ascenderá a $97.057,65, mientras que las motos pagarán $38.801,03, entre otros costos.

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires. Foto: X @VTV_PBA

Sube el cable y la telefonía

Habrá ajustes en enero del cable y la telefonía, con incrementos de entre el 3% y el 4,5% según el servicio y la empresa en cuestión.

Sube la telefonía y el cable. Foto: Freepik.

Suben los combustibles

Naftas y combustibles en general también sufrirán un incremento a partir del 1° de enero de 2026, cuando se estará aplicando una nueva actualización total de los impuestos al combustible líquido y al dióxido de carbono pendientes de 2024 y de los primeros trimestres de 2025.