Huevos. Foto: Unsplash

En medio de un sostenido cambio de la dieta y un repunte en la producción, la Argentina se convirtió en el principal productor de huevos -una proteína animal clave- del mundo en el 2025.

El consumo per cápita es el más importante a nivel mundial, de unos 398 huevos por persona al año, 35 unidades más que en 2024. Casi toda la producción se destina al mercado local, muy poco se exporta (323 millones de unidades).

El dato está incluido en el “Informe Productivo 2025” de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia).

En el 2025 la producción subió 8,82%, al alcanzar 18.970 millones de huevos. Así, en el país se producen 533 huevos por segundo.

El parque productivo subió casi 9%, al pasar 57,7 millones de gallinas ponedoras en 2024 a 62,7 millones este año.

En este escenario, el precio pagado al productor bajó con fuerza, aunque esa rebaja aún no se nota en los centros de venta.

Comunicado de Capia

“Podemos decir que el huevo sigue siendo la proteína de origen animal más completa, saludable, económica, versátil, sin desperdicio y amigable al bolsillo del consumidor, un aliado de la salud, el medio ambiente y el bolsillo”, indicaron desde Capia.

En esta línea, la cámara empresaria aseguró que la industria “sigue produciendo en la Argentina con los estándares más exigentes en sanidad, bienestar animal, cuidado del medio ambiente y sustentabilidad, bajo atenta mirada del Senasa, de las bromatologías municipales y nuestros clientes, que cada vez son más exigentes y sofisticados.

“El maple (30 huevos) que contiene casi dos kilos de huevos, desde mayo a la fecha bajo más del 60%, y pasaron de abonar al productor casi $5.600 el maple en granja a menos de $3.500 actuales, con una inflación en costos productivos de poco más del 40%”, destacó el comunicado de Capia.

“Lo grave de esto es que, en muchos puntos de venta, no han trasladado las bajas al consumidor y el distribuidor y/o el comercio minorista se queda con una suculenta tajada”, cerró.