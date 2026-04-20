Banco Provincia lanzó un concurso con premios de hasta $3.000.000:

Banco Provincia Foto: Instagram @banco_provincia

https://www.canal26.com/economia/2026/04/16/banco-provincia-lanzo-18-cuotas-sin-interes-y-descuentos-en-electrodomesticos-hasta-cuando-se-puede-aprovechar/ vuelve a apostar por la cultura y el talento nacional con el lanzamiento de una nueva edición de su concurso más prestigioso: el Gran Premio de Literatura Banco Provincia, un certamen que busca fomentar la escritura, descubrir nuevas voces y premiar la creatividad con reconocimientos económicos que alcanzan los $3.000.000.

La iniciativa despierta un fuerte interés entre escritores y escritoras de todo el país, ya que combina premios en efectivo, difusión de las obras seleccionadas y el respaldo de una de las instituciones más importantes de la Argentina. A continuación, todos los detalles sobre de qué se trata el concurso, cuánto dinero entrega y cómo participar paso a paso.

¿Qué es el Gran Premio de Literatura del Banco Provincia?

El Gran Premio de Literatura Banco Provincia es un concurso literario organizado por la entidad bancaria bonaerense con el objetivo de promover la producción literaria argentina y apoyar a autores tanto emergentes como consagrados.

Cada edición se centra en un género literario específico, generalmente cuento, novela corta o novela, y convoca a personas mayores de edad residentes en Argentina. Las obras presentadas son evaluadas por un jurado especializado, integrado por figuras destacadas del ámbito cultural y literario.

Concurso de escritores Foto: Foto generada con IA Canal 26

Este certamen se consolidó con el paso de los años como una referencia dentro del circuito literario nacional, no solo por la importancia de sus premios económicos, sino también por el prestigio que otorga a quienes resultan ganadores o finalistas.

Además, el concurso suele ofrecer como reconocimiento adicional la publicación o difusión de las obras premiadas, lo que representa una oportunidad clave para quienes buscan visibilidad en el mundo editorial.

Premios y montos: ¿cuánto dinero reciben los ganadores del certamen?

Uno de los mayores atractivos del Gran Premio de Literatura del Banco Provincia es, sin dudas, su importante esquema de premios en efectivo, que posiciona al concurso entre los mejor remunerados del país.

Según lo anunciado, los premios pueden alcanzar los $3.000.000, distribuidos de la siguiente manera:

Primer premio: hasta $3.000.000 para la obra ganadora

Segundo premio: suma en efectivo de menor monto

Tercer premio: reconocimiento económico adicional

Posibles menciones especiales, según lo determine el jurado

Además del dinero, los autores premiados obtienen un reconocimiento institucional de alto valor, que puede abrir puertas a futuras publicaciones, presentaciones y convocatorias culturales.

Para muchos escritores, este certamen representa una gran oportunidad profesional, ya que combina incentivo económico con visibilidad y validación artística.

El 13 de junio se conmemora el nacimiento del escritor argentino Leopoldo Lugones. Fuente: Unsplash.

Requisitos y paso a paso para inscribirse en el concurso literario del Banco Provincia

La inscripción al concurso es gratuita y se realiza de manera online, siguiendo una serie de pasos simples. Entre los requisitos principales, se destacan:

Ser mayor de 18 años

Residir en la República Argentina

Presentar una obra original e inédita

Respetar el género literario y la extensión definidos en las bases

No haber sido premiado en ediciones anteriores del mismo certamen

Cómo inscribirse paso a paso

Ingresar al sitio oficial del Banco Provincia Acceder a la sección correspondiente al Gran Premio de Literatura Leer detenidamente las bases y condiciones del concurso Completar el formulario de inscripción online Adjuntar la obra en el formato solicitado Enviar la postulación dentro del plazo establecido

Es fundamental revisar cada detalle antes de enviar el material, ya que cualquier error administrativo puede dejar fuera de competencia a la obra.

Un impulso clave para la literatura argentina

Con este concurso, Banco Provincia reafirma su compromiso con la cultura, la educación y la producción artística, brindando un espacio concreto para que nuevas historias vean la luz y sean reconocidas.

Para quienes escriben y buscan una oportunidad real de crecimiento, el Gran Premio de Literatura Banco Provincia aparece como una convocatoria imperdible, con premios millonarios, prestigio y proyección nacional.