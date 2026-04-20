Jubilados de ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

La ANSES atraviesa la última etapa del calendario de pagos de abril 2026 con un cronograma que combina el cierre de varias prestaciones y el inicio del cobro para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo. Entre el miércoles 23 y el lunes 27 de abril, miles de beneficiarios verán acreditados sus ingresos, mientras que también queda habilitada la posibilidad de reclamar ante eventuales errores de liquidación.

Este tramo final del cronograma es uno de los más consultados del mes, ya que concentra tanto a personas que cobran por última vez en abril como a quienes recién comienzan el pago de sus prestaciones.

Economía argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

Qué se paga entre el 23 y el 27 de abril en ANSES

Durante estos días, ANSES realiza una doble tarea: cierra los pagos de jubilaciones mínimas y asignaciones y, en paralelo, inicia el calendario de quienes superan el haber mínimo.

Miércoles 23 de abril

Este día cobran quienes tienen DNI terminados en 9 y pertenecen a alguno de los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo

Asignación por Embarazo

Para estas prestaciones, el 23 de abril marca el último día de pago del mes.

Jueves 24 de abril

Comienza el pago para jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo, con documentos terminados en 0 y 1.Ese mismo día también cobran la Prestación por Desempleo quienes tengan DNI finalizados en 4 y 5.

Fin de semana

Los días 25 y 26 de abril no se registran nuevos pagos dentro del cronograma oficial, aunque pueden impactar acreditaciones ya emitidas según la entidad bancaria.

Lunes 27 de abril

El calendario se retoma con:

Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo con DNI terminados en 2 y 3

Prestación por Desempleo para DNI terminados en 6 y 7.

Cuánto se cobra en abril 2026 con el aumento vigente

Desde abril, las prestaciones de ANSES reciben un aumento del 2,9%, de acuerdo con la fórmula de movilidad mensual que se ajusta por inflación.

Con esta actualización, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.319,31

Jubilación mínima con bono: $450.319,31

PUAM: $304.255,45 (sin bono)

PUAM con refuerzo: alrededor de $374.255,45

PNC por invalidez y vejez: $266.223,52 (más refuerzo).

Para quienes cobran por encima del haber mínimo, el calendario solo ordena la fecha de pago, ya que el refuerzo de $70.000 no se aplica de forma plena, salvo compensaciones parciales hasta el tope definido.

En cuanto a asignaciones:

AUH: $136.666 brutos

Cobro neto AUH: aproximadamente $109.332 por hijo (tras retención del 20%)

Asignación por Embarazo: monto equivalente al pago neto de AUH.

ANSES jubilados Foto: Foto generada con IA

Quiénes pueden hacer un reclamo ante ANSES

ANSES mantiene abierto un proceso gratuito de revisión para jubilados y pensionados que detecten inconsistencias en su cobro. El reclamo puede iniciarse cuando se presentan:

Errores en la fecha de pago

Fallas en la liquidación del haber

Problemas en el reconocimiento de servicios o remuneraciones

Aplicación incorrecta de aumentos, topes o moratorias.

También se puede solicitar el recálculo del haber inicial o la revisión de la movilidad aplicada. El trámite requiere turno previo, se realiza de forma presencial y debe acompañarse con documentación.

Antes de iniciar el reclamo, ANSES recomienda revisar la información en Mi ANSES, donde muchas veces la confusión surge por una mala interpretación del calendario y no por un error real del organismo.

Un cierre de mes clave para millones de beneficiarios

El tramo final del calendario de abril confirma que ANSES avanza con los pagos según lo previsto, combinando actualización de montos, refuerzos y control de liquidaciones. Para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, conocer las fechas exactas y los canales de reclamo resulta fundamental para evitar demoras y pérdidas de ingresos.