El INDEC informó un superávit de USD2.523 millones en la balanza comercial de marzo y Luis Caputo lo celebró:

Las exportaciones subieron 30,1%. Foto: Unsplash.

La balanza comercial interanual de marzo arrojó que las exportaciones subieron 30,1%, mientras que las importaciones fueron de 1,7%, por lo que resultó un superávit de USD2.523 millones, según consignó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo al INDEC, el resultado de las exportaciones y las importaciones “implicó un incremento de US$ 1.899 millones respecto del mismo mes de 2025”.

En este sentido, el informe del instituto indicó que “el índice de términos del intercambio disminuyó, reflejo de una mejora en los precios de las importaciones y un deterioro de las exportaciones. En el análisis por cantidades se destacó la suba de las exportaciones”.

Las importaciones fueron de 1,7%.

Con este escenario, en marzo el porcentaje de las exportaciones alcanzaron un récord histórico, lo cual se traduce en USD8.645 millones.

A su vez, el instituto dio cuenta de que el ascenso estuvo marcado por un alza de 25,3% en las cantidades exportadas y en los precios de 3,9%. “La serie desestacionalizada se elevó 19,8% y la tendencia-ciclo, 1,2% en comparación con el mes anterior”, detalla el texto.

Por otro lado, las importaciones alcanzaron en marzo ”un total de USD6.122 millones, lo que representó un incremento interanual de 1,7%. Esta suba se atribuyó a la suba de los precios de 5,8%, ya que las cantidades disminuyeron 3,7%”. Así, “la serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo registraron un incremento de 0,4% y 0,2% respectivamente, en comparación con febrero de 2026”.

¿Con qué países tuvo más intercambio la Argentina en marzo 2026?

Brasil, China, Unión Europea, Estados Unidos y la India son con quienes Argentinas mantuvo un intercambio más alto.

En ese contexto, el intercambio comercial aumentó 16,6% en relación a marzo de 2025 y así llegó a un total de 14.766 millones de dólares. Las exportaciones fueron récord con 8.645 millones y las importaciones ascendieron a 6.122 millones, de modo tal que la balanza comercial tuvo un superávit de 2.523 millones de dólares, redondeando un resultado positivo por 28° mes consecutivo.

Luis Caputo celebró el “récord de exportaciones”

Ante este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó como “importante” el superávit comercial alcanzado y enumeró los principales puntos de la noticia.

La primera palabra de Caputo fue una valoración positiva con el informe del INDEC al escribir: “Importante”. Luego, reafirmó la noticia sumando una calificación al decir que “en marzo las exportaciones de bienes alcanzaron un nuevo récord histórico”.

Y terminó describiendo los puntos sobresalientes del informe del INDEC de la siguiente manera: