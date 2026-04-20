La industria metalúrgica cayó 4,1% en marzo y la capacidad instalada tocó su nivel más bajo en cuatro años:

Caída de la industria metalúrgica.

La actividad metalúrgica en Argentina volvió a mostrar señales de deterioro durante marzo, y esto responde a un contexto marcado por la caída de la demanda interna y márgenes empresariales cada vez más ajustados, junto con un retroceso del empleo.

Según sostiene un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción registró una baja interanual del 4,1% y acumuló una contracción del 6,9% en el primer trimestre del año.

Caída de la industria metalúrgica en la Argentina.

Cabe recordar que hubo un leve repunte mensual del 1,5% en febrero, pero el panorama continúa siendo complejo y negativo para el sector. En ese sentido, se destaca uno de los datos más preocupantes, que es el nivel de utilización de la capacidad instalada, el cual se ubicó en el 41,8%, dejando en desuso a más de la mitad de las maquinarias y siendo el registro más bajo de los últimos cuatro años.

Falta de demanda interna: el escenario crítico que afronta la industria metalúrgica

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió acerca de la gravedad de la situación y enfatizó que la falta de demanda interna es la que está profundizando la crisis metalúrgica nacional, ya que muchas compañías enfrentan dificultades para sostener su actividad y el nivel de empleo.

A nivel sectorial, la mayoría de los rubros metalúrgicos registraron caídas. Entre los más afectados se encuentran los bienes de capital (-6,6%), otros productos de metal (-6,7%), equipamiento médico (-6,5%) y equipo eléctrico (-5,8%). También la fundición mostró una baja del 3,2%. En contraste, algunos segmentos lograron crecer, como maquinaria agrícola (+1,8%), autopartes (+2,1%) y carrocerías y remolques (+2,0%), impulsados por nichos de demanda más dinámicos.

El impacto territorial de la crisis también es evidente. Las principales provincias industriales registraron retrocesos en marzo, con Buenos Aires a la cabeza (-5,6%), seguida por Córdoba (-3,1%), Entre Ríos (-1,7%), Mendoza (-0,7%) y Santa Fe (-0,3%). Este comportamiento confirma que la contracción es generalizada y afecta a toda la cadena productiva.

La caída de la industria metalúrgica también se traduce en una merma en los empleos. Foto: EFE

Esta tendencia tampoco es ajena al empleo. El informe de ADIMRA señala que la caída interanual del 2,6% y una baja mensual del 0,4% reflejan un proceso sostenido de reducción de puestos de trabajo.

Con perspectivas poco alentadoras en el corto plazo, el sector metalúrgico enfrenta un escenario complejo, donde la recuperación dependerá en gran medida de la reactivación del consumo interno y de mejores condiciones macroeconómicas.