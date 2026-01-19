El presidente Javier Milei junto con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: Reuters.

El Fondo Monetario Internacional mantiene su proyección de crecimiento para la Argentina con un 4% para el 2026 y 2027. El organismo publicó una actualización del “Panorama Económico Mundial” en el que destacó que el planeta tiene una senda de crecimiento “firme” aunque se encuentre bajo presiones de distinta índole.

Bruselas es la sede del FMI en la que fue publicado el documento oficial que prevé el crecimiento económico de todos los países del mundo. En este sentido, Argentina se encuentra en el puesto N°11 global de crecimiento, en orden de mayor a menor. Por delante se encuentran la India (6,4%), Filipinas (5,6%), Indonesia (5,1%), Egipto (4,7%) Arabia Saudita y China (4,5% cada una), Nigeria y Kazakastan (4%), Malasia (4,3%) y Turquía (4,2%).

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Foto: Noticias Argentinas

Qué proyecta el FMI para el mundo

En el documento oficial se destacó una previsión de crecimiento global del 3,3%, sujeto a tensiones geopolíticas que podrían tender el número a la baja. Sin embargo, celebran que “este desempeño estable en la superficie es el resultado del equilibrio de fuerzas divergentes".

“Los vientos en contra derivados de las cambiantes políticas comerciales se ven compensados por los vientos de cola ligados al aumento de la inversión relacionada con la tecnología, incluida la inteligencia artificial (IA), más en América del Norte y Asia que en otras regiones”, indica el FMI en su informe.

Economía. Foto: Freepik

En cuanto a la inflación, el FMI espera que siga moderándose a nivel global, desde el 4,1 % de 2025 al 3,8 % y al 3,4 % en el 2026 y 2027, respectivamente.

País por país: las proyecciones del organismo

El FMI proyecta además los crecimientos para las zonas mundiales más importantes a nivel económico:

Estados Unidos: 2,4% de crecimiento en el 2026 y un 2% en 2027. Los puntos clave son los incentivos fiscales a la inversión y el impulso del sector tecnológico, según el FMI.

Unión Europea: 1,3% de crecimiento en el 2026 y 1,4% en 2027 por el aumento del gasto público. En este sentido, el organismo destacó a Alemania, España e Irlanda.

Unión Europea