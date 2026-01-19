Argentina se consolidó como principal proveedor de aceites vegetales de India en 2025. Foto: Freepik.

En 2025, Argentina logró convertirse en el principal proveedor de aceites vegetales de India, el mayor mercado consumidor del mundo. La información se conoció a través de un posteo de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), entidad que nuclea a las empresas que elaboran aceites vegetales y harinas proteicas del país.

Según los datos compartidos, basados en registros de la Solvent Extractor Association, las exportaciones argentinas de aceite vegetal hacia India alcanzaron las 3,53 millones de toneladas, superando a competidores históricos como Indonesia y Malasia.

India importa más de 15,7 millones de toneladas de aceites vegetales por año, lo que la convierte en un destino clave para el comercio global del sector.

Cómo ocurrió el liderazgo de Argentina en el mercado

El liderazgo se explicó principalmente por el desempeño del aceite de soja. En ese rubro, los envíos totalizaron 2,88 millones de toneladas a lo largo del año, a los que se sumaron 0,65 millones de toneladas de aceite de girasol. Esta combinación permitió ampliar la participación argentina en un mercado tradicionalmente abastecido por aceites de palma provenientes del sudeste asiático.

Con una población que supera los 1.400 millones de habitantes, India es el mayor consumidor mundial de aceites vegetales y depende en gran medida de las importaciones para cubrir su demanda. En ese contexto, Argentina logró posicionarse como un proveedor confiable, con capacidad de abastecimiento sostenido y una oferta diversificada, respaldada por su sólida estructura agroindustrial.

En la publicación, CIARA destacó que Indonesia quedó en el segundo puesto del ranking de proveedores, con 3,16 millones de toneladas. Luego le sigue Malasia, con 2,82 millones. Más abajo del ranking se ubicaron Rusia, Brasil y otros países con participaciones con números más bajos, reflejando un cambio importante en la dinámica del comercio internacional de aceites.

Por otro lado, desde CIARA informaron que este logro se apoya en la capacidad instalada del complejo aceitero de Argentina, uno de los más importantes en todo el mundo.

Este resultado no solo afianza la presencia de Argentina en un mercado clave como India, sino que también fortalece su rol como proveedor relevante de alimentos a nivel mundial. En un contexto internacional muy competitivo, mantener los volúmenes de exportación y ampliar los destinos se destaca como uno de los principales puntos fuertes de la agroindustria del país.