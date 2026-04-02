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Por Canal 26
jueves, 2 de abril de 2026, 17:21
Budín de chocolate.
Budín de chocolate. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

No hay mejor manera de acompañar el descanso en un nuevo fin de semana largo que con algo dulce y delicioso. En ese contexto, existen gran cantidad de recetas para satisfacer al paladar, pero entre ellas hay una que se destaca: el budín de chocolate, un complemento perfecto para las meriendas durante la temporada otoñal.

La mejor manera de preparar este delicioso plato lleva un condimento presente en todas las casas: el aceite, que ayudará a que la preparación quede totalmente esponjosa. Además, sumarle una exquisita ganache de chocolate dará un toque único para disfrutar en familia, con amigos, o con tan solo la compañía de un buen mate.

Budín de chocolate. Foto: Freepik

Ingredientes para el budín de chocolate húmedo perfecto

  • 2 huevos
  • 3/4 tazas de azúcar
  • 3/4 tazas de harina común
  • 3/4 tazas de harina leudante
  • 3/4 tazas de aceite neutro (puede ser de girasol, maíz o soja)
  • 2 cucharadas de cacao amargo
  • 100 gramos de chocolate derretido
  • Medio vaso de leche
  • Chocolate picado (o chips de chocolate)

Paso a paso: cómo preparar el budín de chocolate con aceite más sencillo

  1. En un bowl, batir los huevos con el azúcar
  2. Una vez integrados, sumar la harina común y continuar batiendo
  3. Agregar el aceite, el cacao y el chocolate derretido
  4. Sumar la harina leudante, la leche y los chips de chocolate
  5. Una vez que esté todo integrado, poner la mezcla en un molde enmantecado/enharinado
  6. Cocinar en horno a 180 °C por 40 minutos

Ganache de chocolate: el baño perfecto para tu budín

El toque maestro para esta receta es un baño de ganache brillante y cremoso, ideal para coronar la obra.

La fórmula lleva 200 gramos de chocolate picado y 250 gramos de crema de leche calentada hasta justo antes de hervir. Al mezclarlo se debe dejar 3 minutos sin tocarlo, para que ambos ingredientes se unan en un baño sedoso.

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Tras dejar reposar el budín bañado en la heladera por 20 minutos, la ganache adquiere una textura brillante y pegajosa, que lo hace irresistible.

De esta manera, obtendrás un budín húmedo, chocolatoso y cubierto por un glaseado decadente, ideal para disfrutar en la merienda.