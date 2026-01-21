Se confirmaron cambios en la fecha de cobro de jubilados para febrero de 2026:

Adulto mayor, ANSES, jubilados. Foto: Freepik / ANSES.

Febrero llega con cambios en los días hábiles por los feriados de Carnaval que impactan en el cronograma de cobro de los jubilados de Anses.

Ante esto, el organismo anunció un reacomodamiento del calendario, que fue confirmado públicamente por Javier Milei.

Calendario; feriados. Foto: Pexels.

Los adultos mayores que perciben la jubilación mínima se mantienen sin cambios relevantes, mientras que quienes cobran por encima de la mínima pueden ver alterada su fecha habitual de cobro.

Pese a los cambios, el organismo informó que no será necesario realizar ningún trámite y los haberes serán depositados de manera habitual.

Fecha de cobro de jubilados en febrero de 2026. Foto: ANSES

Los días sin bancos generaron un cambio que los jubilados deberán tener en cuenta a lo hora de entrar a su cuenta bancaria o ir al cajero a retirar su dinero.