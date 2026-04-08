Baja el riesgo país y suben las acciones argentinas en Wall Street luego de la tregua en Medio Oriente:

¿Qué pasa con el dólar luego de la tregua en Medio Oriente? Foto: Foto generada con IA

El riesgo país percibe una amplia baja de más de 50 puntos y pasa a ubicarse en 551 puntos básicos según el indicador de la J.P. Morgan. El día anterior se había posicionado en 610 puntos por lo que fue de gran influencia la tregua en Medio Oriente entre Irán y los Estados Unidos.

Por su parte, el dólar oficial no percibe cambios y cotiza a $1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Los bonos locales que cotizan en el exterior suben hasta 3,5% en las operaciones de premarket y los bonos soberanos en dólares operan con subas de hasta 3,5%, encabezadas por el Global 2041, seguido por el Global 2035 (+3,4%) y el Global 2046 (+3,3%).

Wall Street. Foto: REUTERS

Qué pasa con los mercados internacionales

Los mercados globales recibieron la tregua en Medio Oriente de buena manera ya que los principales índices y acciones repuntaron. En la previa de la apertura, los futuros de Wall Street avanzan más de 3%, mientras que las principales bolsas europeas registran subas significativas: el Euro Stoxx 50 trepa hasta 5,3% y el FTSE MIB de Italia avanza 4,3%.

El petróleo, por su parte, cayó en un 15% y se ubicó por debajo de US$100 este miércoles.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Tregua en Medio Oriente: los detalles

El anuncio de una tregua de dos semanas en Medio Oriente, realizado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a menos de dos horas de que venciera el ultimátum impuesto a Irán, aún genera dudas y conjeturas sobre cuáles serán las verdaderas condiciones en la región y si estas serán respetadas por las partes.

Ciudadanos iraníes salieron en masa durante la noche de este martes tras conocerse el cese de las hostilidades. Trump, por su parte, aseveró a través de su red Truth Social: “Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas”.

Personas se congregan tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas en la guerra de Irán. Foto: Reuters.

Y luego agregó que ha “avanzado mucho” en las negociaciones con Irán para ir en busca de un acuerdo “de paz a largo plazo”.