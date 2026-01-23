Continúa el efecto Davos: el Riesgo País toca el menor nivel en siete años y los bonos argentinos vuelven a subir
El indicador del JP Morgan continúa con su tendencia a la baja. En tanto, las acciones argentinas vuelven a subir.
La presentación de Javier Milei en Davos, en la que ratificó el rumbo económico, continúa dando frutos a los indicadores económicos del país.
En primer lugar, el riesgo país alcanzó los 527 puntos, un valor que no se veía desde junio de 2018.
Además, el dólar oficial, al venderse a 1455 pesos, toca el valor más bajo de los últimos dos meses. Esto se suma a la importante compra de divisas que viene realizando el Banco Central para fortalecer las reservas.
En el mercado, los bonos argentinos volvieron a subir por segunda jornada consecutiva.
Con este escenario, el próximo paso sería una baja en las tasas de interés, con el objetivo de reactivar el crédito y estimular las inversiones.
