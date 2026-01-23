Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

La presentación de Javier Milei en Davos, en la que ratificó el rumbo económico, continúa dando frutos a los indicadores económicos del país.

En primer lugar, el riesgo país alcanzó los 527 puntos, un valor que no se veía desde junio de 2018.

Dólares. Foto: REUTERS

Además, el dólar oficial, al venderse a 1455 pesos, toca el valor más bajo de los últimos dos meses. Esto se suma a la importante compra de divisas que viene realizando el Banco Central para fortalecer las reservas.

En el mercado, los bonos argentinos volvieron a subir por segunda jornada consecutiva.

Acciones en Wall Street. Foto: REUTERS

Con este escenario, el próximo paso sería una baja en las tasas de interés, con el objetivo de reactivar el crédito y estimular las inversiones.