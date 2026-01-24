Banco Central. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzó con su estrategia de acumulación de reservas y sumó USD 75 millones este viernes, alcanzando un total de USD 978 millones desde el inicio de enero.

Estas compras permiten cumplir con los objetivos planteados ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), que elogió los avances del país durante el Foro Económico de Davos.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

Con este movimiento, las reservas internacionales superaron los USD 45.000 millones y alcanzaron USD 45.561 millones, marcando el nivel más alto desde 2021. Además, la cotización del dólar minorista registra un retroceso del 2% en lo que va del mes, situándose en $1.455, aunque este viernes se observó un leve aumento de la divisa.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, aseguró ante inversores que las empresas todavía podrían colocar deuda por unos USD 6.500 millones, lo que contribuiría a reforzar aún más las reservas del país. Los analistas anticipan que el BCRA continuará con las compras de dólares en las próximas semanas, interpretando la acumulación como una señal de solvencia económica.

El BCRA continuará con las compras de dólares en las próximas semanas. Foto: Freepik

Empresas de peso como YPF, Scania, Telecom y Banco Macro realizaron emisiones de deuda que colaboraron con el plan oficial de fortalecimiento de reservas. Esta estrategia también impactó en los mercados financieros, ya que el riesgo país cayó a 527 puntos básicos, su nivel más bajo en siete años y medio, posicionando a Argentina de manera favorable para acceder a financiamiento internacional.

En el mercado, los bonos argentinos volvieron a subir por segunda jornada consecutiva. Con este escenario, el próximo paso sería una baja en las tasas de interés, con el objetivo de reactivar el crédito y estimular las inversiones.