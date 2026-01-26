Logo FMI. Archivo: Reuters

Según el último informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) titulado “Panorama Económico Mundial” (WEO, por sus siglas en inglés), la Argentina se encamina a ser el cuarto país con mejor proyección para 2026 dentro del G20, con un crecimiento estimado del 4% del Producto Bruto Interno (PBI).

El texto del FMI indica que, mientras los mercados avanzados mostrarían un desempeño moderado, los emergentes -grupo ocupado por Argentina- concentrarían las mayores expectativas de expansión.

Cabe señalar que el Grupo de los 20 representa cerca del 85% del producto mundial y reúne a las principales economías avanzadas y emergentes del globo.

Javier Milei y Luis Caputo junto a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: Prensa presidencia

El organismo indicó que a partir de las tasas de crecimiento previstas para estos países, se puede anticipar una expansión promedio del 3,1% en 2026.

El alentador desempeño de los mercados emergentes llega en un contexto marcado por la baja presión inflacionaria a nivel global y la aparición de una política monetaria que comienza a mostrar señales de relajación en varias economías.

El ranking de crecimiento del G20, según el FMI

Según las proyecciones del FMI para este año, India volvería a posicionarse como la economía de mayor crecimiento, con una tasa anual proyectada del PBI real del 6,2%. Entre los factores que explican ese desempeño se destacan: demanda interna, reformas estructurales y sus fundamentos macroeconómicos.

El listado continúa con Indonesia (4,9%) y China (4,2%), que refuerzan el central de Asia como motor de la economía global.

Luego aparece Argentina, con una tasa de crecimiento económico proyectada del 4%, al igual que Arabia Saudita.

En contraste, las economías avanzadas como Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, Canadá, México y los países de la Unión Europea (UE) se ubican por debajo del promedio mundial, con proyecciones de crecimiento de entre el 2,1% y el 1,4%.

El FMI proyectó el crecimiento económico de Argentina en 2027

El informe del FMI anticipó que la economía argentina crecería un 4% tanto en 2026 como en 2027. Estas proyecciones superan el promedio global, estimado en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027.

Además, el país tendrá un mejor desempeño que las principales economías de América Latina: en Brasil, el crecimiento pasaría del 1,6% en 2026 al 2,3% en 2027. En México, por su parte, la expansión se proyecta en 1,5% para 2026 y 2,1% en 2027.