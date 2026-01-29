Los nuevos montos de SUAF y AUH para febrero 2026:

Asignaciones familiares. Foto: ANSES.

Mediante la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo aumento para quienes cobran las Asignaciones Familiares (SUAF) en febrero 2026.

El ajuste se aplicará en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que arrojó un incremento del 2,84%, según informó el INDEC. Este mismo porcentaje subirá también las jubilaciones, pensiones y las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación Universal por Hijo. Foto: ANSES

Con la actualización prevista para febrero de 2026, el monto de las asignaciones familiares que reciben los trabajadores en relación de dependencia dependerá del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). En términos simples, cuanto menor es el ingreso familiar, mayor es el beneficio que se cobra por asignación.

Para los grupos familiares con ingresos de hasta $999.482, el valor general de la asignación será de $64.554. Sin embargo, quienes residan en zonas diferenciales recibirán montos más altos: en la Zona 2 y Zona 4 el beneficio alcanza los $139.196, mientras que en la Zona 3 será de $128.924.

En el segundo tramo, que abarca ingresos entre $999.482,01 y $1.465.838, el monto general baja a $43.544. En este caso, las zonas con adicionales elevan el beneficio a $57.510 en Zona 1, $86.140 en Zona 2 y $114.551 en las Zonas 3 y 4.

ANSES. Foto: NA.

Para los ingresos entre $1.465.838,01 y $1.692.360, la asignación general será de $26.338. Nuevamente, el monto aumenta según la región: $51.836 en Zona 1, $77.784 en Zona 2 y $103.515 en las Zonas 3 y 4.

Por último, los grupos familiares con ingresos entre $1.692.360,01 y $5.292.758 percibirán la asignación más baja. El valor general será de $13.588, mientras que en las zonas diferenciales se pagarán $26.569 en Zona 1, $39.762 en Zona 2 y $52.612 en las Zonas 3 y 4.

Cuánto cobran los monotributistas que perciben SUAF en febrero

Los monotributistas inscriptos en el Régimen Simplificado también pueden cobrar las asignaciones familiares del SUAF de ANSES. Con el aumento previsto, en febrero de 2026 los montos varían según la categoría del monotributo.

Quienes estén en las categorías A cobrarán $64.554 tanto por Asignación por Hijo como por Prenatal. Además, en caso de hijo con discapacidad, el monto asciende a $210.186, mientras que la Ayuda Escolar Anual será de $42.039.

Para los monotributistas de categoría B, la asignación por hijo y prenatal será de $43.544. Si el hijo tiene discapacidad, el beneficio será de $148.692, y la ayuda escolar anual se mantiene en $42.039.

En la categoría C, el monto por hijo y prenatal baja a $26.338. En este tramo, la asignación por hijo con discapacidad será de $93.844, y la ayuda escolar anual también será de $42.039.

Los monotributistas de categorías D, E, F, G y H cobrarán $13.588 por hijo y por prenatal. En estos casos, la asignación por hijo con discapacidad es de $93.844, mientras que la ayuda escolar anual continúa en $42.039.

Por último, quienes estén en las categorías I, J y K no cobran asignación por hijo ni prenatal. Sin embargo, sí acceden a la Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad, que será de $42.039.

Cuándo se cobra la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en febrero 2026