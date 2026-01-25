ANSES Foto: ANSES / Facebook

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un refuerzo extraordinario que puede superar los $600.000 para un grupo de beneficiarios en febrero de 2026. Según explicaron, este monto no se trata de un único bono tradicional, sino una suma de varias prestaciones sociales que serán actualizadas por inflación, representando un significativo alivio para aquellos que cumplan con los requisitos.

Este ajuste será aplicado sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones con un 2,8%, en línea con la inflación registrada en diciembre de 2025 según el INDEC. Dentro de este esquema, algunos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también acceden a complementos adicionales, elevando considerablemente el ingreso total durante el mes.

ANSES. Foto: NA

ANSES: quiénes forman parte del grupo que recibirá los $600.000

Según informó la ANSES, este refuerzo del mes de febrero estará destinado a quienes perciben de forma simultánea cuatro programas centrales: la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, la Tarjeta Alimentar para familias con un hijo, el Complemento Leche y el Programa Volver al Trabajo (antes conocido como Potenciar Trabajo)

La suma de estas prestaciones alcanza los $599.295 en febrero. La asignación por hijo con discapacidad constituye el mayor componente del total, seguida por los refuerzos alimentarios y los programas de asistencia nutricional y laboral.

Un dato no menor, es que NO todos los beneficiarios que reúnan estos programas podrán obtener automáticamente este aumento, debido a que es necesario cumplir con los criterios de cada uno para recibir el monto total.

ANSES

Cómo solicitar el pago extraordinario de ANSES

El cobro del refuerzo no requiere inscripción adicional, siempre que el beneficiario ya esté registrado en los programas correspondientes y tenga sus datos personales y familiares actualizados en la base de ANSES.

Claves según el programa:

AUH: acreditar escolaridad y controles de salud para recibir la prestación completa.

Volver al Trabajo: mantener la condición de beneficiario activo y cumplir con las instancias de capacitación o contraprestación.

La información se valida automáticamente mediante cruce de datos entre los distintos sistemas del organismo.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

El calendario de pagos confirmado para febrero 2026

ANSES informó que el calendario de pagos de febrero mantendrá el esquema habitual según la terminación del DNI de cada titular:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: martes 18 de febrero

DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero

Los montos se acreditarán de manera automática en las cuentas bancarias o tarjetas de débito asociadas a cada prestación.