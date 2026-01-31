Fomentar Empleo: el programa que busca la reinserción laboral de sus usuarios. Foto: NA.

El Ministerio de Capital Humano confirmó la próxima fecha de pago del Plan Fomentar Empleo, correspondiente al mes de enero de 2026. El beneficio, que será acreditado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), alcanzará un monto de $78.000 para los titulares que cumplan con los requisitos vigentes del programa.

¿Cuándo se cobra el Fomentar Empleo?

De acuerdo con la información oficial, el pago de la cuota de enero se realizará el lunes 2 de febrero de 2026 para quienes perciben el beneficio a través de la billetera virtual BNA+, medio de cobro establecido para este plan. Tal como lo establece la Resolución 832/2024 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el monto mensual del incentivo económico se mantiene sin modificaciones respecto a los meses anteriores.

el lunes 2 de febrero estará disponible el monto de Fomentar Empleo. Foto: archivo NA/Damián Dopacio.

Desde el Ministerio recordaron que, a partir de septiembre de 2025, ANSES dejó de abonar las capacitaciones a distancia. En consecuencia, solo los cursos presenciales habilitados generan actualmente el derecho al cobro del beneficio económico. Si bien las capacitaciones virtuales continúan disponibles dentro del Portal Empleo, el sistema advierte de manera explícita que estos cursos no otorgan ayuda económica, funcionando únicamente como instancias formativas sin pago asociado.

Lanzamiento de nuevos vouchers educativos

En paralelo, el Gobierno nacional avanza con la implementación de nuevos vouchers educativos, esquema que incluirá a los beneficiarios del Plan Fomentar Empleo. La iniciativa fue anunciada por el organismo que conduce Sandra Pettovello y tiene como objetivo facilitar el acceso a capacitaciones dictadas por empresas privadas dentro de los Centros de Formación de Oficio. La propuesta busca fortalecer la articulación con el sector productivo y mejorar las condiciones de empleabilidad de los participantes.

Durante el mes pasado se puso en marcha una prueba piloto del nuevo sistema de vouchers, en la que participan 20 titulares de los programas Fomentar Empleo y Volver al Trabajo. Quienes completen la capacitación recibirán un título profesional en pintura en obra, validado dentro del esquema oficial de formación laboral.

Nuevos vouchers educativos. Foto: NA.

Asimismo, el Gobierno continúa impulsando el Programa Puente al Empleo, orientado a promover la contratación formal de beneficiarios de planes sociales. Esta iniciativa fue reglamentada mediante la Resolución General Conjunta 5751/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Secretaría de Trabajo, consolidando el marco normativo para incentivar la inserción laboral en el sector privado.