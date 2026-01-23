CABA lanzó un programa para reinsertar laboralmente a mayores de 50 años: cómo inscribirse
La iniciativa del Gobierno porteño, con respaldo de J.P. Morgan, ofrece formación, acompañamiento y vinculación con empleo formal para personas con experiencia laboral.
En un contexto laboral cada vez más competitivo y atravesado por la tecnología, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un nuevo Programa de Reinserción Profesional destinado a personas mayores de 50 años, con el objetivo de facilitar su regreso al mercado formal de empleo y poner en valor la experiencia acumulada a lo largo de sus trayectorias laborales.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de J.P. Morgan, está orientada a vecinos y vecinas de la Ciudad que se encuentren en búsqueda activa de trabajo y que posean experiencia previa en áreas clave como Legales, Finanzas, Tecnología u Operaciones, además de un nivel avanzado de inglés. Se trata de perfiles que, pese a su formación y recorrido profesional, suelen enfrentar mayores obstáculos al momento de reinsertarse en el mundo laboral.
Formación, actualización y acompañamiento profesional
El programa fue diseñado para ofrecer herramientas concretas de formación y entrenamiento, con foco en la actualización de conocimientos técnicos y el fortalecimiento de habilidades blandas, cada vez más valoradas por las organizaciones.
A lo largo del proceso, los participantes recibirán acompañamiento para potenciar su perfil profesional y adaptarse a las nuevas demandas del mercado.
Desde el Ejecutivo porteño subrayaron que esta política pública apunta a promover la inclusión laboral de los mayores de 50 años, un segmento etario que enfrenta barreras estructurales vinculadas al edadismo y a los cambios acelerados en los entornos de trabajo.
En ese sentido, el programa se inscribe dentro de una estrategia más amplia que busca consolidar la llamada “economía plateada”, reconociendo el aporte que la experiencia, el conocimiento y la estabilidad profesional pueden brindar a las empresas.
A diferencia de otras propuestas de capacitación, el Programa de Reinserción Profesional no se limita únicamente a la formación teórica. También ofrece un espacio de acompañamiento y vinculación con oportunidades laborales concretas, facilitando el contacto con el sector privado y promoviendo la empleabilidad efectiva de los participantes.
De este modo, la iniciativa busca fortalecer las carreras de quienes, tras años de experiencia, desean volver a insertarse en el mercado formal o reorientar su perfil profesional.
Cómo inscribirse al programa de reinserción profesional
La inscripción permanecerá abierta hasta el 27 de febrero de 2026 y se realiza de manera completamente digital a través de la aplicación +Simple, la plataforma desarrollada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires especialmente orientada a las personas mayores.
El proceso de registración es sencillo y consta de los siguientes pasos:
- Descargar la aplicación +Simple.
- Ingresar al botón “Empleo +50”.
- Buscar el “Programa de Reinserción Profesional”.
- Completar el formulario de inscripción con los datos solicitados.
Con este lanzamiento, la Ciudad refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral, impulsando políticas que reconocen el valor estratégico de la experiencia en un mercado de trabajo en constante evolución.