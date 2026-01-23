Empleo +50: Buenos Aires impulsa la reinserción profesional de trabajadores mayores. Foto: Grok AI.

En un contexto laboral cada vez más competitivo y atravesado por la tecnología, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un nuevo Programa de Reinserción Profesional destinado a personas mayores de 50 años, con el objetivo de facilitar su regreso al mercado formal de empleo y poner en valor la experiencia acumulada a lo largo de sus trayectorias laborales.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de J.P. Morgan, está orientada a vecinos y vecinas de la Ciudad que se encuentren en búsqueda activa de trabajo y que posean experiencia previa en áreas clave como Legales, Finanzas, Tecnología u Operaciones, además de un nivel avanzado de inglés. Se trata de perfiles que, pese a su formación y recorrido profesional, suelen enfrentar mayores obstáculos al momento de reinsertarse en el mundo laboral.

Empleo +50: Buenos Aires impulsa la reinserción profesional de trabajadores mayores. Foto: Freepik.

Formación, actualización y acompañamiento profesional

El programa fue diseñado para ofrecer herramientas concretas de formación y entrenamiento, con foco en la actualización de conocimientos técnicos y el fortalecimiento de habilidades blandas, cada vez más valoradas por las organizaciones.

A lo largo del proceso, los participantes recibirán acompañamiento para potenciar su perfil profesional y adaptarse a las nuevas demandas del mercado.

Desde el Ejecutivo porteño subrayaron que esta política pública apunta a promover la inclusión laboral de los mayores de 50 años, un segmento etario que enfrenta barreras estructurales vinculadas al edadismo y a los cambios acelerados en los entornos de trabajo.

Empleo +50: Buenos Aires impulsa la reinserción profesional de trabajadores mayores. Foto: Freepik.

En ese sentido, el programa se inscribe dentro de una estrategia más amplia que busca consolidar la llamada “economía plateada”, reconociendo el aporte que la experiencia, el conocimiento y la estabilidad profesional pueden brindar a las empresas.

A diferencia de otras propuestas de capacitación, el Programa de Reinserción Profesional no se limita únicamente a la formación teórica. También ofrece un espacio de acompañamiento y vinculación con oportunidades laborales concretas, facilitando el contacto con el sector privado y promoviendo la empleabilidad efectiva de los participantes.

De este modo, la iniciativa busca fortalecer las carreras de quienes, tras años de experiencia, desean volver a insertarse en el mercado formal o reorientar su perfil profesional.

Cómo inscribirse al programa de reinserción profesional

La inscripción permanecerá abierta hasta el 27 de febrero de 2026 y se realiza de manera completamente digital a través de la aplicación +Simple, la plataforma desarrollada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires especialmente orientada a las personas mayores.

Empleo +50: Buenos Aires impulsa la reinserción profesional de trabajadores mayores. Foto: Buenos Aires Ciudad.

El proceso de registración es sencillo y consta de los siguientes pasos:

Descargar la aplicación +Simple

Ingresar al botón “Empleo +50” .

Buscar el “Programa de Reinserción Profesional” .

Completar el formulario de inscripción con los datos solicitados.

Con este lanzamiento, la Ciudad refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral, impulsando políticas que reconocen el valor estratégico de la experiencia en un mercado de trabajo en constante evolución.