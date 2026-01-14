Cuánto debería costar el alquiler según tu sueldo. Foto Freepik

Tras conocerse la inflación de diciembre 2025 que arrojó un 2,8% mensual y un 31,5% acumulado en 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) inició el proceso de implementación de una nueva metodología para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Gobierno lo quiere aplicar desde 2026 y el nuevo cálculo, que incorporará varias modificaciones, será difundido el próximo martes 10 de febrero.

Hasta 2025, el cálculo de la inflación se basó en la variación de bienes y servicios relevados en 39 localidades distribuidas en seis regiones del país: Gran Buenos Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia. Ese esquema, vigente desde 2017, toma precios a nivel nacional y emplea una canasta definida según los patrones de consumo extraídos de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004/05.

El índice que se difundirá el martes 10 de febrero incorpora modificaciones relevantes. La principal es la actualización de los ponderadores, que ahora se calcularán con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares más representativa de los hábitos recientes. La corrección redistribuye el peso relativo de los sectores dentro de la canasta del IPC.

Con la nueva estructura, aumentará la incidencia de los servicios vinculados a vivienda, transporte y comunicaciones, mientras que perderán participación categorías como alimentos y bebidas no alcohólicas, indumentaria, calzado y salud. “El IPC aún vigente es con ponderadores de la ENGHO 2004/05, donde pesa más alimentos. Con el paso del tiempo, los hogares empezaron a consumir más servicios y el nuevo IPC que va a regir desde enero le da más peso en sectores como alquiler, expensas, prepagas, educación. Si bien en general las diferencias con la medición anterior son chicas, cuando las acumulas en el tiempo hay una diferencia más relevante”, explicó el economista de la consultora Equilibra, Gonzalo Carrera.

Inflación en supermercados. Foto: NA

Los servicios prioritarios para el cálculo de inflación del Gobierno en 2026

Según el relevamiento de esa Equilibra, la sección “Alimentos y bebidas no alcohólicas” reducirá su peso del 26,9% al 22,7% dentro del IPC, lo que implica una baja de 4,2 puntos. Detrás se ubica “Prendas de vestir y calzado”, que pasará del 9,9% al 6,8%.

En sentido contrario, “Vivienda, electricidad, gas y otros” subirá del 9,4% al 14,5%, mientras que “Transporte” pasará del 11% al 14,3% de la canasta total.

Cómo habría variado la inflación de 2025 con el nuevo cálculo

De acuerdo con las estimaciones de Equilibra, la metodología renovada habría marcado una inflación más elevada que la oficial en los últimos años. Con el cálculo anterior, el IPC cerró 2025 en 31,5%; pero con el nuevo, habría alcanzado 32,2%. La brecha se amplía si se toma como referencia el período acumulado desde el inicio del gobierno de Milei: el índice actual marcó 259% entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, mientras que el esquema actualizado hubiera dado 270%.

El IPC también incorporará una división adicional: “Seguros y servicios financieros”, que se desprende del rubro “Bienes y servicios varios”. De esta manera, el índice pasará de 12 a 13 categorías.

Monto adicional en los contratos de alquiler. Foto: Pixabay

Además, el universo de precios relevados se expandirá de 320.000 a 500.000 por mes y la captura se hará mayormente de forma digital, mediante tablets con cuestionarios diferenciados por tipo de local.

Cabe resaltar que las modificaciones estaban listas desde marzo del año pasado, pero el proceso quedó pendiente de avales administrativos. El Gobierno había informado al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la primera revisión del acuerdo firmado en abril que la implementación se concretaría hacia fines de 2025.

Impactos del IPC sobre otras variables

Tarifas, alquileres y transporte

El IPC no sólo mide variaciones de precios, sino que actúa como referencia para ajustes contractuales. Algunas tarifas se actualizan en función de la inflación mensual, entre ellas, los alquileres que utilizan esa variable en sus contratos y las tarifas del transporte en el AMBA, que se ajustan por la inflación del mes previo más un 2%.

Movilidad previsional y prestaciones sociales

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES se actualizan según el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual del IPC. De este modo, la variación de diciembre de 2025 impactará en los haberes de febrero de 2026.

Esquema cambiario

El esquema cambiario también toma como referencia el índice oficial. Desde el 2026, el techo y el piso de la banda de flotación se ajustan diariamente hasta completar el porcentaje de inflación con dos meses de rezago.

Impuestos y régimen simplificado

A partir de la reforma fiscal de 2024, el Impuesto a las Ganancias y el Monotributo actualizan escalas, deducciones y límites dos veces al año con base en la inflación acumulada en cada semestre (julio y diciembre).