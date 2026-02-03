El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili Foto: NA

El Gobierno presentó un recurso ante una corte federal en el Distrito de Columbia, Estados Unidos, durante la jornada de este martes 3 de febrero. El objetivo es impedir que la Justicia norteamericana reconozca y ejecute un fallo extranjero que obliga a la Argentina pagar más de US$ 1.800 millones por el caso conocido como Cupón PBI.

La sentencia que se intenta bloquear fue dictada originalmente por una corte londinense en el Reino Unido y ya no admite recursos de apelación por parte de la Argentina en ese país, por lo que los beneficiarios de la decisión buscan que sea considerada también válida en Estados Unidos para poder empezar a embargar activos argentinos en esa jurisdicción por falta de pago.

Corte Suprem, EEUU. Foto: Reuters

Qué es el Cupón PBI y cómo se originó el conflicto

Los Cupones PBI son instrumentos que se emitieron durante las reestructuraciones de la deuda argentina de 2005 y 2010 y estaban diseñados para pagar intereses adicionales a los acreedores si la economía superaba determinados niveles de crecimiento. El conflicto se remonta a 2013, cuando el INDEC modificó la base estadística con la que se medía el Producto Bruto Interno, lo que redujo la tasa de crecimiento reportada por debajo del umbral que hubiera habilitado el pago de esos cupones.

Ese cambio de metodología, que pasó de una base de 1993 a una más reciente, generó que el crecimiento del PBI informado fuera 3,2%, por debajo del piso de alrededor de 3,22% o 3,3% anual que disparaba los pagos ligados al desempeño de la economía. De esta manera, los acreedores argumentaron que Argentina no cumplió con las condiciones de los bonos y demandaron judicialmente al país, con fallos adversos en tribunales extranjeros.

Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: NA (Daniel Vides)

La estrategia legal en Estados Unidos

En el recurso presentado ante la Justicia de EEUU, Argentina solicita la desestimación del proceso de reconocimiento del fallo británico, argumentando que el reclamo “carece de jurisdicción en Estados Unidos” y que por ese motivo, la sentencia impuesta en Londres no debería ser considerada ejecutable en ese país.

El procedimiento legal típico en este tipo de causas consta de dos pasos: primero se pide que un tribunal estadounidense reconozca la validez de un fallo extranjero. Si lo hace, después puede proceder a buscar activos embargables en esa jurisdicción para satisfacer lo adeudado. En este caso, los demandantes ya iniciaron el primer paso y buscan que se avance hacia la ejecución si se reconoce el fallo de Londres.

Los principales fondos de inversión involucrados en la acción judicial son Palladian Partners, L.P., HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que representan a distintos bonistas afectados por la falta de pago según los términos de los cupones vinculados al crecimiento del PBI.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro hoy en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva Foto: Prensa presidencia

Advertencias del FMI y postura de los demandantes

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que este es un conflicto que Argentina debería resolver, ya que no existen instancias legales adicionales para seguir dilatándolo. Sin embargo, los demandantes cuestionaron públicamente que haya negociaciones “de buena fe” en curso entre ellos y el país para alcanzar un acuerdo de pago, lo que complica aún más el escenario.