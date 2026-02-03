El gobernador de La Pampa le dijo que no a la reforma laboral tras la reunión con Santilli y Adorni:

El gobernador de La Pampa rechazó el proyecto de Reforma Laboral y pidió al Gobierno que regularice la deuda con su provincia. Foto: Cuenta de Twitter de Sergio Ziliotto

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, visitó Casa Rosada para mantener una reunión con los ministros Diego Santilli y Manuel Adorni en un contexto marcado por la búsqueda de consensos por parte del Gobierno para aprobar la Reforma Laboral en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso. Sin embargo, el mandatario provincial fue contundente y rechazó el proyecto de ley. “Son reformas que son necesarias pero necesitan la participación de todos los actores, si no va a ser una ley que no va a tener asiduos”, sostuvo.

El gobernador de La Pampa llegó a Casa Rosada a las 10 de la mañana de este martes 3 de febrero luego de las dos fallidas audiencias que debió suspender por problemas personales y por las complejas condiciones climáticas que azotaban a su provincia. En la reunión, también reiteró sus planteos por la deuda de Nación.

La reunión se realizó en horas de la mañana del martes 3 de febrero en Casa Rosada. Foto: Noticias Argentinas

Al término del intercambio que duró poco más de una hora, Ziliotto pidió un proyecto que “beneficie a todos”, y propuso ampliar el debate por el articulado diseñado por los ministros Federico Sturzengger y Luis Caputo. “Una Reforma Laboral es algo que tiene que beneficiar a todos y que se debata sin que participen o hayan participado inicialmente la redacción, tanto los trabajadores como las pymes, le da un marco de sectorialidad que no se condice”, arremetió.

En la misma línea, agregó: “Se lo planteé recién en la reunión con Adorni y con Santilli, de que habría que ampliar el debate, buscar qué aporten los trabajadores, la CGT lo ha planteado, yo estuve reunido con CAME también, el sector de las pymes tampoco ha sido consultado”. Si bien consideró que “son reformas que son necesarias”, aclaró que “necesitan la participación de todos los actores, si no va a ser una ley que no va a tener asiduos”.

“Siempre hay que plantear que la generación de trabajo no pasa por la modificación de una ley, tiene que ver con las relaciones laborales, con la economía. Esto no soluciona absolutamente nada, menos como está y creo que ese debate tiene que incluir a mayor cantidad de actores”, sumó el gobernador. Los representantes del Poder Ejecutivo buscan tender puentes con el representante provincial, quien a pesar de haberse mostrado en contra del proyecto, está dispuesto a dialogar y pidió que el intercambio tenga lugar en Casa Rosada y no en La Pampa.

Deuda de Nación con las provincias: qué reclamó el gobernador de La Pampa

Además del “no” a la Reforma Laboral, Ziliotto reiteró sus reclamos por la deuda que contrajo la Nación que se ubica en 400.000 millones correspondientes al déficit previsional. La Pampa, al igual que otras trece provincias, no transfirió sus cajas jubilatorias a la Nación y no perciben pagos mensuales actualizados por parte de la ANSES.

En el marco del esquema de cancelación de deuda de Nación con las provincias, Ziliotto señaló: “Hemos solicitado la transferencia de una operatoria de 636 viviendas Procrear que la Provincia de La Pampa está dispuesta a terminar y adjudicar y administrar. Y también surgió el tema este de las rutas nacionales”.

En el gobierno de Javier Milei, intentan sumar voluntades que les permita sancionar el proyecto de Reforma Laboral el presidente quiere sancionar. Con el inicio de las sesiones extraordinarias y la posibilidad de tratarla en el recinto el próximo miércoles 11 de febrero en la Cámara de Senadores, la mesa política intenta tender puentes con todos los sectores.