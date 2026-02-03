Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: NA (Daniel Vides)

Tras la salida de Marco Lavagna del INDEC, el Gobierno nacional analiza un nuevo mecanismo para medir la inflación a partir del segundo semestre de 2026.

Desde la Casa Rosada confirman que la decisión de no aplicar el nuevo IPC, lo cual motivó la salida del titular del centro de estadísticas, fue tomada en conjunto entre Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Foto: NA

Cambios en el IPC

La actualización del IPC modificará la canasta y las ponderaciones. El índice actual se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005, mientras que el nuevo toma como referencia la ENGHo 2017/2018, que refleja hábitos de consumo más recientes.

Esto reduce el peso relativo de alimentos y bebidas y aumenta la incidencia de servicios como vivienda, tarifas, transporte y comunicaciones.

Inflación en supermercados. Foto: NA

Pese a los vaticios de Milei de una inflación 0 para “mitad de año o agosto”, desde la Casa Rosada aseguran que no es una meta oficial y señalan que buscan que la desaceleración se consolide antes de avanzar con cambios sensibles como la actualización del cálculo.