Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se preparaba para comenzar el 2026 con una nueva manera de medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, la renuncia de Marco Lavagna como su titular provocó que el Gobierno decida postergar su aplicación.

Ante la incertidumbre tras el alejamiento de Lavagna, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Pedro Lines tomará las riendas del organismo, mientras que explicó por qué se decidió aplazar la utilización de la nueva medición de la inflación, cuyo dato del primer mes del año se conocerá el martes 10 de febrero.

“Se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora. Con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estaba totalmente consolidado”, advirtió Caputo en diálogo con Radio Rivadavia.

Marco Lavagna renunció a su puesto como titular del INDEC. Foto: NA

“En mayo, cuando estábamos 1,5%, podíamos pensar que en enero íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancia en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en la inflación. Al colapsar la demanda de dinero, la inflación pegó un escalón para arriba y no podíamos cambiarlo en el momento en el que estamos haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga”, añadió el ministro, al explicar la suba del IPC en los últimos meses.

Cabe recordar que la inflación de diciembre 2025 fue del 2,8%, lo que completó siete meses consecutivos de suba en un escenario atravesado por un fuerte ajuste fiscal.

En tanto, con la nueva estructura, se esperaba que aumente la incidencia de los servicios vinculados a vivienda, transporte y comunicaciones. En contrapartida perderían participación categorías como alimentos y bebidas no alcohólicas, indumentaria, calzado y salud.

La renuncia de Marco Lavagna al INDEC

Marco Lavagna presentó su renuncia este lunes, generando incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación del año.

Lavagna había asumido el 30 de diciembre de 2019 con bajo la presidencia de Alberto Fernández y con el aval el ministro de Economía de aquel entonces, Martín Guzmán.

Pedro Lines, nuevo titular del INDEC. Foto: NA

Tras presentar su renuncia, el ahora ex director del INDEC se despidió de los trabajadores del organismo mediante una carta en la cual calificó su paso por la entidad como “6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos”, en los que se logró “avanzar en la mejora de las estadísticas públicas”.

En su misiva -difundida por la agencia Noticias Argentinas-, Lavagna reconoció que quedan iniciativas pendientes, haciendo alusión implícita a la reciente actualización del IPC: “Quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”.

Pedro Lines reemplazará a Marco Lavagna en el INDEC

Caputo informó este mismo lunes que Pedro Lines será el reemplazante de Lavagna al mando del INDEC.

Lines es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Hasta este lunes, trabajaba como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del País. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.

Durante su carrera, adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadísticos.