Vaca Muerta. Foto: NA

Vista Energy dio un nuevo paso en su estrategia de expansión en Vaca Muerta al acordar la compra de los activos que Equinor posee en la formación, en una operación valuada en 712 millones de dólares netos de las cesiones a YPF y que aún está sujeta a aprobaciones y condiciones precedentes.

La compañía que preside y conduce Miguel Galuccio incorporará así una participación del 25,1% en el bloque Bandurria Sur y del 35% en Bajo del Toro, dos áreas clave del shale neuquino que continuarán siendo operadas por YPF.

Detalles de la expansión de Vista Energy en Vaca Muerta

Con esta adquisición, Vista proyecta llevar su producción total por encima de los 150.000 barriles equivalentes de petróleo por día, consolidando su posición como uno de los principales jugadores del no convencional argentino. Según informó la empresa a través de un comunicado, la operación se enmarca en una estrategia de crecimiento rentable y sostenido, que ya implicó inversiones acumuladas por más de 6.500 millones de dólares en Vaca Muerta.

Vaca Muerta. Foto: NA/AFP

La petrolera recordó que en abril del año pasado concretó la compra del 50% de La Amarga Chica, uno de los bloques más relevantes de petróleo no convencional del país. Tras esa operación, Vista se consolidó como el mayor productor independiente de crudo de la Argentina y como el principal exportador de petróleo a nivel local, un perfil que ahora busca profundizar.

Galuccio destacó que la incorporación de los activos de Equinor permitirá sumar áreas de “primer nivel”, con reservas, producción base y un amplio inventario de pozos de alta productividad listos para perforar. “Son bloques ideales para complementar el portafolio de Vista y apuntalar nuestro crecimiento”, afirmó. Además, subrayó el trabajo conjunto con YPF, iniciado con La Amarga Chica, y señaló que ambas compañías comparten una visión común basada en la eficiencia y la innovación como ejes del desarrollo del shale.

La transacción está condicionada, entre otros aspectos, a la renuncia o no ejercicio de los derechos de preferencia que poseen YPF y Shell Argentina sobre los bloques. Vista informó que YPF ya suscribió la renuncia a esos derechos, sujeta a una definición similar por parte de Shell. La compañía espera concretar el cierre de la operación durante el segundo trimestre de 2026.

Vaca Muerta. Foto: NA.

Una vez completada la compra, Vista sumará unos 22.000 barriles equivalentes de petróleo por día, incorporará 54 millones de barriles equivalentes de reservas probadas y añadirá 27.730 acres netos en el epicentro de Vaca Muerta. Los activos adquiridos generaron en 2025 un EBITDA estimado de 269 millones de dólares y aportarían flujo de caja positivo desde 2026.

El acuerdo prevé un pago combinado de 387 millones de dólares en efectivo y 6,2 millones de ADS de Vista, más un pago contingente en cinco cuotas anuales ligado a la producción y al precio del Brent. La operación será financiada con fondos propios y un crédito sindicado de hasta 600 millones de dólares otorgado por bancos internacionales, con YPF manteniendo la operación de ambos bloques.