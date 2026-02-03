Adulto mayor, ANSES, jubilados. Foto: Freepik / ANSES.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen un nuevo esquema de pago en febrero de 2026, luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anuncie un aumento vinculado a la inflación y difundiera el cronograma oficial.

Además del incremento, el organismo previsional mantiene el bono extraordinario, a la vez que confirmó los montos actualizados para cada tipo de pensión.

Pensiones No Contributivas en febrero 2026. Foto: ANSES

De cuánto es el aumento de las Pensiones No Contributivas en febrero 2026

Para febrero de 2026, la ANSES aplica un aumento del 2,8% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con el índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este ajuste alcanza a todas las prestaciones del sistema previsional y social.

En cuanto a los montos, el ente confirmó que las PNC se actualizan mensualmente por estar atadas a la jubilación mínima. A esto se suma el bono extraordinario de $70.000, otorgado a través del Decreto 65/2026.

Con esta actualización, los haberes quedan establecidos de la siguiente manera:

PNC por discapacidad y por vejez : $251.478,05 de haber básico y $321.478,05 con bono.

PNC para madres de siete hijos: $359.254,35 de haber y $429.254,35 con el plus de ANSES.

Desde el 9 de febrero de 2026, los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus liquidaciones ingresando a Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Calendario de pagos ANSES

En paralelo, la página oficial de Mi ANSES publicó el cronograma de pagos de las PNC correspondiente a febrero de 2026. Las fechas fueron establecidas se organizan por terminación del DNI:

Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0 y 1

Martes 10 de febrero: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Pensiones No Contributivas en febrero 2026. Foto: ANSES

Otros beneficios que se suman al pago de PNC

Además del haber mensual y del bono extraordinario, las titulares de la PNC para madres de siete hijos que tengan hijos menores de edad o con discapacidad también acceden a la Tarjeta Alimentar, beneficio que es otorgado por el Ministerio de Capital Humano.

Cabe señalar que la acreditación se realiza de manera automática mediante el cruce de datos con ANSES, por lo que no es necesario iniciar trámites adicionales.

En tanto, el monto que se cobra depende de la cantidad de hijos que cumplen con los requisitos establecidos. En febrero 2026, los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar son: