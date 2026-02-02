Asignaciones familiares. Foto: ANSES.

La Resolución 23/2025 de ANSES, publicada este jueves en el Boletín Oficial, estableció una actualización en los ingresos del grupo familiar y en los montos totales de las asignaciones familiares, que comenzará a regir a partir de febrero de 2026. El incremento dispuesto es del 2,85%.

De acuerdo con la normativa, los límites de ingresos, rangos y valores de las asignaciones familiares que se paguen —o cuyos hechos generadores se produzcan— desde el mes mencionado serán los detallados en los anexos que acompañan la resolución.

Rangos y montos de Asignaciones Familiares para trabajadores en Relación de Dependencia Registrados y Titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo. Foto: ERREPAR.

La medida alcanza a los trabajadores en relación de dependencia registrados y a los titulares comprendidos en la Ley de Riesgos del Trabajo, con los montos y escalas correspondientes según cada categoría.

Quiénes quedan afuera

En cuanto a las exclusiones, se aclara que quedarán fuera del beneficio aquellos grupos familiares en los que uno de sus integrantes perciba ingresos superiores a $2.646.379, independientemente del ingreso total del hogar.

AUH de ANSES: cuánto se cobrará con el aumento en febrero 2026

El pasado martes se conoció un nuevo dato de inflación en Argentina, que corresponde al aumento de precios de diciembre 2025. Este dato permite saber el próximo aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), correspondiente al mes de febrero.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

La inflación del 2,8% indica que ese será el porcentaje del aumento para el segundo mes del año en lo que tiene que ver con las prestaciones de ANSES. Además, hay que sumar al monto el extra que representa la Tarjeta Alimentar.

Aumenta la AUH: cuánto paga ANSES en febrero 2026

Más allá de que también se actualizan los pagos a jubilados, pensionados y otros planes sociales, se conoció que la Asignación Universal por Hijo pasa de $125.528 a $129.042 por hijo.

Cabe recordar que se cobrará menos en febrero 2026, ya que ANSES retiene el 20% del total para pagarlo una vez al año, luego de presentar la Libreta AUH. Hay una excepción a esto: las familias de los niños de menos de cuatro años reciben el 100% del pago. De esta manera, las familias tendrán un monto que rondará los $103.233.

Anses; AUH. Foto: Archivo.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se recibe en febrero 2026

Más allá de la AUH, febrero también tendrá la entrega de la Tarjeta Alimentar. El pago depende de la cantidad de hijos, ya que se suma un proporcional por más de un integrante de la familia.

Los grupos familiares con un hijo cobran $52.250, con dos $81.936 y tres o más reciben $108.062. Este pago corresponde a aquellos que reciben la AUH y tienen menos de 17 años, la AUH por Discapacidad, embarazadas desde el tercer mes que reciben la AUE e integrantes de Pensiones No Contributivas.

AUH + Tarjeta Alimentar (un hijo) : $181.292

AUH + Tarjeta Alimentar (dos hijos) : $210.978

AUH + Tarjeta Alimentar (tres hijos): $237.104

Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

Aumento para jubilados y pensionados de ANSES: ¿cuánto cobran en febrero 2026?

Con el nuevo dato de la inflación, los distintos beneficios abonados por ANSES quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $359.079,71. De mantenerse el bono de $70.000, el total es de $429.079,71.

Jubilación máxima : $2.425.266,42. Quienes se encuentran en estos grupos no reciben el bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $287.263,77 y un total de $357.263,77 con el bono incluido.

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez : pasan a cobrar $251.355,79. Sumando el bono, el depósito llega a $321.355,79

PNC Madre de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto queda en $359.079,71.

Cabe recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en febrero continúe este beneficio que se entrega desde hace casi un año.