El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro hoy en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva Foto: Prensa presidencia

Una misión del FMI llegará esta semana a la Argentina para comenzar la segunda revisión del acuerdo que se firmó en abril pasado por US$20.000 millones. En caso de obtener el visto bueno, se destrabará un desembolso de US$1000 millones.

Superávit en foco y reservas bajo presión en la revisión del FMI

De cara a la visita, el Gobierno expondrá ante la entidad la evolución de dos variables clave de 2025: el resultado fiscal y la acumulación de reservas.

Milei junto a Georgieva, titular del FMI Foto: NA

En cuanto a la primer variable, el año cerró con un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI y un superávit primario en torno al 1,4%, por encima de la meta acordada del 1,3% del producto, que es el indicador que toma el organismo para medir el cumplimiento.

En el caso de la segunda, la acumulación de reservas de 2025 quedó muy lejos del objetivo acordado, ya que se incumplió por US$11.085 millones, según el calculo de la consultora PPI, por lo que el equipo económico deberá pedir un waiver o perdón al organismo.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo. Foto: X @KGeorgieva

Se trata de un punto clave de exigencia del organismo. De ahí que se vuelve tan valioso a los ojos de la entidad multilateral de crédito que el Banco Central haya puesto en marcha un plan para sumar dólares.

No obstante, en el marco del Foro de Davos se dio un encuentro entre el ministro de Economía, Luis Caputo, con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y tras una breve conversación, la directora del organismo publicó un mensaje: “Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”.

Mes a mes: cuánto debe pagarle la Argentina al FMI en 2026

Este año el país deberá cumplir con pagos por casi US$4500 millones. Según el cronograma publicado por el organismo internacional en su web, son siete vencimientos este año.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el FMI Foto: NA

En febrero ya cumplió con un desembolso de US$839 millones. A fines de abril hay un pago de apenas US$32.465, que seguramente se sumará a los US$812 millones que vencen en mayo.

Más adelante, en agosto precisamente, Argentina debe cancelar US$840 millones y luego US$800 millones en septiembre.

En noviembre serán US$835 millones y en el último mes del año US$343 millones.